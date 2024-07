Klatovská pouť a mezinárodní folklorní festival

Kdy: od čtvrtka do neděle

Kde: Klatovy

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Klatovy čeká největší akce roku - Klatovská pouť spojená s mezinárodním folklorním festivalem. Festival se naplno rozjede v pátek od 18 hodin na náměstí, kromě zahraničních souborů nebudou chybět ani účastníci z Česka a také místní Šumavánek. Asi padesátka atrakcí, které které k pouti neodmyslitelně patří, se roztočí už ve čtvrtek na Erbenově náměstí. Na náměstí Míru nebude chybět staročeský jarmark, živo ale bude také v letním kině, kde se v sobotu i v neděli rozezní heligonky. K pouti patří i mše, které se budou konat v arciděkanském kostele. Vypravit se ale můžete i na mnoho výstav, které se v době pouti konají. Celý program najdete na městském webu www.klatovy.cz

Večerní Kašperk

Kdy: 11. - 13. července

Kde: hrad Kašperk

Za kolik: 160 korun, snížené vstupné (senioři, studenti, děti, ZTP) 130 korun

Proč přijít: Hrad Kašperk letos nepořádá klasické noční prohlídky. Místo nich si ale můžete zažít večerní atmosféru letního hradu. Projděte si samostatně a bez průvodce večerní osvětlený Kašperk, vystoupejte do obou věží, zdržte se na hradě třeba do půlnoci. Vstoupit na hrad je možné nejpozději do 23 hodin, rezervace nejsou nutné.

Autokino v Autocentru Šmucler

Kdy: 14. července od 21:30 hodin

Kde: Autocentrum Šmucler, Klatovy

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Vyrazte si na neobvyklý zážítek - do autokina. V areálu Autocentrum Šmucler bude v neděli od 21:30 hodin k vidění česká komedie Sladký život. Promítání bude pomyslným zakončením letošní Klatovské pouti.

Rodinný fesťáček na Santosu

Kdy: 14. července od 14 hodin

Kde: ostrov Santos v Sušici

Za kolik: Běžné vstupné 349 korun, rodinné od 899 korun

Proč přijít: Vezměte své potomky a přijďte si užít odpoledne plné zábavy na Santos v Sušici. Děti se vyřádí na skákacích hradech, mohou se zúčastnit tvořivých dílniček, nechat si pomalovat obličej, připravené budou ale i trampolíny, pěnová párty, zábavná stezka a další. Na festivalu vystoupí také Karol a Kvído.

Kali & Sima na Santosu

Kdy: 13. července od 20 hodin

Kde: ostrov Santos v Sušici

Za kolik: 590 korun

Proč přijít: Slovenský rapper Kali a slovenská zpěvačka Sima poprvé zavítají do Sušice, kde v sobotu od 20 hodin odehrají na Santosu společný koncert.

Nedělní koncerty Úhlavanky

Kdy: 14. července od 9 a od 15 hodin

Kde: pouť v Klatovech, parket v Dolní Lhotě u Klatov

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Máte rádi jak dechové skladby tak i populární písně v podání Úhlavanky? V neděli máte možnost poslechnout si kapelu hned na dvou místech. Od 9 vystupuje na klatovské pouti, odpoledne od 15 hodin pak zahraje na parketu v Dolní Lhotě u Klatov.a