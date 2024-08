Železnorudské slavnosti

Kdy: 2. a 3. srpna

Kde: sportovní areál za tratí u fotbalového hřiště v Železné Rudě

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Tradiční Železnorudské slavnosti se letos konají netradičně a výjimečně ve sportovním areálu za tratí. Těšit se ale i tak můžete na bohatý hlavní i doprovodný program. Na slavnostech zahrají například Jelen, Voxel s cimbálem, Th!s, BT'n'J, Queen revival, Zooblasters a další. Uvidíte také taneční vystoupení, loutkové divadlo či železnorudský smíšený sbor. Součástí slavností je stánkový prodej, občerstvení a také pouťové atrakce.

Tomáš Klus v Sušici

Kdy: 2. srpna od 20 hodin

Kde: ostrov Santos v Sušici

Za kolik: 590 korun

Proč přijít: V pátek si na Santosu v Sušici můžete užít písně Tomáše Kluse, který zde vystoupí společně s Cílovou skupinou. Vstupenky je možné pořídit v předprodeji v sušickém kině nebo v sokolovně, nebo také na internetu.

Slatinské léto

Kdy: 3. srpna od 13:15 hodin

Kde: zahrada obecního úřadu, Slatina u Horažďovic

Za kolik: 150 korun, děti do 15 let zdarma

Proč přijít: Užijte si léto ve Slatině u Horažďovic. Slavnosti na zahradě obecního úřadu začínají ve 13:15 hodin, zahraje Otavanka, v 17 hodin proběhne slosování vstupenek o ceny, poté si můžete užít ještě taneční zábavu. Program pro děti bude zajištěn, stejně jako občerstvení.

Vernisáž výstavy INNER EDEN

Kdy: 2. srpna od 18 hodin

Kde: Kostel sv. Vavřince v Klatovech

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Galerie Klatovy / Klenová zve na zahájení výstavy Petry Švecové a Radky Bodzewicz INNER EDEN. Projekt propojuje malířské dílo obou autorek s prostorovou instalací v kostele, která do výstavy vnáší nový rozměr. Výstava bude přístupná do 31. října.

Nagasaky cup a koncert Extra Band Revival

Kdy: 3. srpna od 9 hodin

Kde: areál Pod Sjezdovkou, Nýrsko

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Vzpomínkový turnaj v malé kopané pořádají v sobotu v Nýrsku. Kamarádi i příbuzní si tu jako každý rok připomenou Petra Zborníka, alias Nagasakyho, který podlehl v roce 2009 kruté nemoci. Soupeři se utkají v malé kopané, vítěze čeká putovní pohár. Od 21 hodin zahraje Extra Band Revival.

Renesance na Mokrosukách

Kdy: 3. srpna

Kde: zámek Mokrosuky

Za kolik: 50/100 korun

Proč přijít: Užijte si středověkou atmosféru v Hostinci Na Rozcestí, kde vás od 14 a 16 hodin čekají šermířská vystoupení skupiny Regius (vstupné 50 korun). Večer od 20:30 hodin pak můžete vidět divadelní představení souboru Tyjátr Horažďovice s názvem Shakespeare ve 120 minutách (vstupné 100 korun). V průběhu dne můžete vyrazit i na prohlídku zámku.

Nicovské barokní odpoledne

Kdy: 3. srpna od 14 hodin

Kde: Zborovy a Nicov u Plánice

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Tradiční barokní festival pořádají v sobotu v Nicově u Plánice. Program začíná v rotundě sv. Jana Křtitele v sousedních Zborovech, odkud se ve 14:30 vydá symbolické procesí k chrámu v Nicově. Doprava z Nicova do Zborov bude před 14 hodinou zajištěna mikrobusem. Hlavním lákadlem bude bez pochyby slavnostní koncert sestavený z unikátních skladeb italského baroka 17. století. Ondřej Macek se svým souborem Hofmusici uvede výběr z duchovních kantát, které čekaly na opětovné uvedení přes 300 let. Součástí programu bude i komentovaná prohlídka či možnost procházky po barokní stezce.

Vernisáž výstavy fotografií Elen Oudové

Kdy: 3. srpna od 14 hodin

Kde: obecní úřad Velký Bor

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Ve Velkém Boru proběhne vernisáž výstavy teprve dvanáctileté Elen Oudové. Ta představí snímky zachycující kulturní krajinu Horažďovicka. Nebudou chybět makrofotografie rostlin, sakrální stavby v přírodě nebo kuriozity, které byste na cestách touto krajinou nečekali. Výstava bude v pracovní době úřadu k vidění do 16. srpna.