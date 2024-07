Československé hity a prohlídky v Bystřici nad Úhlavou

Kdy: 27. července od 8:00

Kde: zámek Bystřice nad Úhlavou

Za kolik: 200 korun, děti 50 korun

Proč přijít: Zámek Bystřice nad Úhlavou připravil na sobotu prohlídky od 8 do 16 hodin, při kterých máte jedinečnou možnost vidět místa běžně nepřístupná. Od 14 hodin čeká všechny příchozí buřt párty, špekáčky bude možné koupit na místě. Od 18 hodin si pak užijete československé hity, v zámecké zahradě bude připraven letní parket, DJ bude hrát i na přání. Samozřejmostí je dobré občerstvení, míchané drinky, víno. Akce se koná za každého počasí, v případě nepřízně budou připraveny party stany.

Sukničkář v Břežanech

Kdy: 26. července od 19:30 hodin

Kde: v přírodním amfiteátru "U Skály" v Břežanech

Za kolik: 150 korun, děti do 15 let 80 korun

Proč přijít: Divadelní spolek Břežany, jehož historie se datuje až do roku 1910, zve na bláznivou letní komedii Sukničkář. Premiéra se koná v rámci Anenské pouti v přírodním amfiteátru "U Skály" v Břežanech. Děj vypráví příběh sukničkáře, který si domů přivede milenku ke splnění milostných fantazií. Záměru mu ale překazí předčasný návrat dcery, čímž odstartuje celá série komediálních situací s překvapivým koncem.

Annínská pouť

Kdy: 27. a 28. července

Kde: Annín

Za kolik: různé

Proč přijít: Přijďte se pobavit na pouť do Annína, kde v soboru po poledni na návsi vystoupí František Nedvěd ml., který nezapře, koho je synem - jak podobou, tak hlasem. Odpoledne se vstupné neplatí. Večer od 18:30 pak můžete v Anníně slyšet Milana Drobného a jeho hity Boubín, Ztrácím svou lásku, Pláču, pláču sůl, Mužný vous nebo Kytky se smály. V neděli od 14 hodin program zkrášlí duo Kamélie.

Letní slavnosti Obytce

Kdy: 27. července od 13:20 hodin

Kde: zámecký park v Obytcích

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční odpoledne plné hudby, tancem zpěvu a výletu do času minulých vás čeká v sobotu v zámeckém parku v Obytcích. V programu uvidíte Když zámek a panství patřily Řádu Maltézských rytířů, folklorní soubor Šumavánek, Pošumavskou dudáckou muziku ze Strakonic, Ivu Klimentovou, která zaszpívá písně G. Mahlera i flašinetáře. K vidění budou i tradiční řemesla s možností zakoupení výrobků. Děti si užijí skákací hrad či malování na obličej. A přijde i kouzelník.

Vojtaano ve Vlaštovce

Kdy: 26. července od 20 hodin

Kde: bistro Vlaštovka, Klatovy

Za kolik: 280 korun

Proč přijít: Vtipný hudebník a komik Vojtaano si pro vás připravil koláž absolutně nekorektního humoru a písniček. Svůj um předvede v pátek večer ve Vlaštovce, otevřeno je od 19 hodin, vystoupení od 20 hodin.

Historická pouť na zámku v Chudenicích

Kdy: 27. července od 10 do 17 hodin

Kde: starý zámek v Chudenicích

Za kolik: dospělí a senioři 200 korun, děti 100 korun

Proč přijít: Vraťte se v sobotu na den do středověku na historické pouti v Chudenicích. Čekají vás šermířské souboje včetně rytířského turnaje, dobová hudba a s ní spojené dobové i orientální tance, uvidíte ale i sokolnickou ukázku či střelbu z luku a kuše.

Summer Santos Fest

Kdy: 27. července od 10 hodin

Kde: ostrov Santos v Sušici

Za kolik: 350 korun, děti do 15 let 100 korun

Proč přijít: Užijte si letní zábavu na ostrově Santos v Sušici. V sobotu se zde koná letní festival, na kterém vystoupí Maxim Turbulenc, Reverb a ABBA STARS. Součástí je samozřejmě různé občerstvení a také relax zóna. Na své si přijdou i děti, pro které budou připravené různé atrakce včetně skákacích hradů či vyhlídkového kola. Akci moderuje Petr "Vejvdák" Vejvoda