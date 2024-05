Přemýšlíte, kam vyrazit o víkendu na výlet? Inspirujte se našimi tipy.

Sraz socialistických vozidel na Hnačově. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Oslavy 500 let města Strážov

Kdy: 24. - 26. května

Kde: Strážov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Oslavy 500 let od povýšení Strážova na město začínají už v pátek v 7:30, dnem otevřených dveří v místní škole. V 19 hodin pak žáci v sokolovně přednáší na téma Ze Strážova do Londýna a následuje Strážovsko na starých fotografiích. V sobotu pak od 13 hodin vystoupí školáci na náměstí, následně hraje kapela Václava Žákovce, od 17 pak kapela Pelíškové. Následuje další blok školáků, od 20 hodin pak hrajou Ukradený Vjecy. Od 13 do 19 hodin městem projíždí bezplatný turistický vláček. V neděli od 12 do 16 hodin čkeá návštěvníky posezení s hudbou, od 16 hodin pak v kostele sv. Jiří rodácká mše svatá, kterou bude celebrovat biskup plzeňský Mons. Tomáš Holub. Po oba víkendové dny je možné shlédnout výstavy historických fotografií i dokumentů i strážovský poklad.

Sušické slavnosti

Kdy: od čtvrtka od 19:30 hodin

Kde: Sušice

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: V Sušici je na tradiční slavnosti připraven bohatý program, který začíná již ve čtvrtek v 19:30 divadelním představením spolku SCHODY v místní Sokolovně. Hlavní program proběhne od pátku, kdy se od 15 hodin na náměstí představí děti ze sušických škol i školek, od 17 hodin pak čekají návštěvníky koncerty. Na Fufernách je od 15 do 17:30 připravené zábavné odpoledne pro děti. V sobotu začíná program v 9:45 hodin, užijete si taneční vystoupení, dětská představení a koncerty, v hale ZŠ Lerchova jsou od 10 do 14 hodin připraveny tvůrčí dílny, v osadě Luh pak od 13:30 do 16:30 hodin pohádkový les v tématu Cesty do pravěku. Na Santosu vystoupí v 16 hodin smíšený pěvecký sbor Svatobor, od 16:30 zde předvede svá vystoupení ZUŠ Sušice. V neděli se pak koná výstup na Svatobor.

Dobývání hradu Švihov

Kdy: 24. a 25. května od 10 do 17 hodin

Kde: vodní hrad Švihov

Za kolik: 60 Kč, děti do 6 let zdarma

Proč přijít: Švihov se v pátek a v sobotu vrátí do 14. století. K vidění zde bude přehlídka středověkého umění, řemesel, trhů, hlavním lákadlem ale budou vojenské bitvy. V pátek a v sobotu totiž bude Švihov ve vojenském obležení. Obléhání doprovodí bohatý program pro dospělé, mimo jiné vystoupení kejklířů, rytířský turnaj, vyzkoušet si můžete i lukostřelbu či výrobu keramiky.

Sraz socialistických vozidel na Hnačově

Kdy: 24. a 25. května

Kde: Hnačov

Za kolik: účastníci 400 Kč, spolujezdec 250 Kč, diváci od 200 (sobota dopoledne) do 600 (dvoudenní) Kč, všichni do 15 let zdarma

Proč přijít: V Hnačově se letos koná jubilejní 10. ročník srazu socialistických vozidel. Letos setkání obohatí hudební produkce skupin Brutu a Plán B (v pátek) či Civilní obrana a Alkehol (v sobotu). V sobotu čeká účastníky i diváky také kouzelnické vystoupení a komička a satirička Zuzana Bubílková. Chybět nebude ani spanilá jízda socialistických vozů.

Horažďovická padesátka

Kdy: 25. května od 6 do 17 hodin

Kde: zámek v Horažďovicích

Za kolik: 40 Kč, snížená cena 20 Kč, 100km trasa 60Kč

Proč přijít: Přijďte na již 59. ročník dálkového pochodu Horažďovická padesátka. Kromě 50kilometrové trasy je na výběr ještě 100, 25, 15 a také 10 a 7 kilometrů. Poslední zmíněná je rodinná trasa vhodná i pro děti. Na své si přijdou i cyklisté, kteří mají na výběr z tras o délce 100, 50, 30 a 20 kilometrů, cyklotrasy jsou z větší části oddělené od pěších. Každého účastníka čeká v cíli suvenýr v podobě skleničky a také pamětního listu.