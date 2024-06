Přemýšlíte, kam o víkendu? Inspirujte se našimi tipy.

Rytíři na hradě Klenová. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Budětická pouť

Kdy: 29. června

Kde: areál hasičské zbrojnice v Buděticích

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Součástí poutě v Buděticích bude ve 12:30 hodin soutěž v netradičním požárním útoku O pohár starosty obce. V 16:30 můžete vidět ukázku výcviku psů, v 18 hodin se uskuteční tradiční neckyjá(rá)da a od 20 hodin hraje skupina DeFacto. Po celý den se děti mohou vyřádit na pouťových atrakcích, nebude chybět ani grilované prase.

Výročí fotbalu v Chanovicích

Kdy: 29. června od 11 hodin

Kde: hřiště v Chanovicích

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Na hřišti v Chanovicích se v sobotu oslavuje 50 výročí od založení místního fotbalového klubu. Oslava je spojená i s Memoriálem Františka Pavlovského a Josefa Smitky. Program bude zahájen oceněním významných osobností, následovat bude představení mládeže a zápas žákovských týmů, poté už budou následovat zápasy čtyř klubů - Kasejovic, Pačejova, Svéradic a Chanovic. V podvečer proběhne hodnocení a posezení s tancem v Kulturním domě, hraje kapela Brumendo. V zázemí prostor na hřišti bude připravena výstava fotek a artefaktů z historie fotbalu v Chanovicích. Na své si přijdou i rodiny s malými dětmi, pro které bude připraven skákací hrad a malý kolotoč.

Rytíři na hradě Klenová

Kdy: 29. června od 10 do 18 hodin

Kde: hrad Klenová

Za kolik: 200 korun, děti od 6 let 100 korun, děti 0 - 5 let zdarma

Proč přijít: Rytíři na hradě Klenová vás v sobotu přenesou zpět do středověku. K vidění budou souboje a bitvy, dobové kostýmy, tanečnice, hudba z období středověku, můžete si také pochutnat na bohaté nabídce jídla a pití a pro nejmenší návštěvníky jsou připravené speciální aktivity. Pořadatelé upozorňují na nepřítomnost bankomatu v okolí a žádají návštěvníky, aby si přivezli hotovost.

Slavnosti kaše

Kdy: 29. června od 12:45 hodin

Kde: náměstí v Horažďovicích

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční slavnosti kaše, které se konají jako vzpomínka na obléhání města, při kterém zde v roce 1307 zemřel český král Rudolf Habsburský, přezdívaný pro svou šetrnost král Kaše, se uskuteční tuto sobotu v Horažďovicích. Součástí slavností bude samozřejmě vaření a pojídání kaše, vystoupí orchestr ZUŠ, kejklíři, divadlo, od 18 hodin rapper Dorian, od 20:30 pak kapela PORTLESS + HENRY D (dříve Support Lesbiens).

Dětský den na Mouřenci

Kdy: 30. června od 14:30 hodin

Kde: kostel sv. Mořice, Annín

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Pro děti je na neděli připravené tradiční zábavné odpoledne u kostela na Mouřenci u Annína. Tématem letošního ročníku je Večerníček, připraveno je 11 stanovišť, odměna v podobě tomboly, foto koutek a mnoho dalšího, včetně nejednoho překvapení. Vyzkoušet si můžete i jízdu na jednokolce či vystoupení s diabolem. Dorazit můžete i se čtyřnohým doprovodem. Konec akce je plánovaný na 17. hodinu.