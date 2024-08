Pouť v Žihobcích

Kdy: 10. a 11. srpna

Kde: Žihobce

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Vyrazte o víkendu na pouť v Žihobcích. V sobotu je na programu mezi 14. a 22. hodinou mimo jiné ukázka rytířských soubojů s komentářem i rytířský turnaj v podání rytířské skupiny Morgana von Maxberg, uvidíte také divadelní představení skupiny Šermířsko s názvem Kdo hledá smrt. Večer bude k tanci a poslechu hrát LaSkala a po setmění vás čeká ohňová show. Po celé odpoledne můžete navštívit rukodělný jarmark či tvořivé dílny pro děti. V neděli se pak koná od 9:30 poutní mše, v 15 hodin začíná pouťový fotbalový zápas.

Oslavy 120 let založení SDH Tedražice

Kdy: 10. srpna od 14 hodin

Kde: Tedražice

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Dobrovolní hasiči v Tedražicích v sobotu oslavují 120 let od založení sboru. Akce začíná ve 14:15 slavnostním průvodem k pomníku padlých, kde budou položeny věnce. K pochodu hraje Sólovačka. Od 16 hodin pak proběhne program pro děti a od 18 hodin zahrají Kůrovci.

Sobotní koncerty v Horažďovicích

Kdy: 10. srpna od 11 hodin

Kde: zámek Horažďovice, park Parkán

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Poslechněte si v sobotu hned několik různých koncertů. Ve velkém sále na zámku od 11 hodin vystoupí děti Školičky Otakárek pod vedením jejich lektorů. Od 15 hodin si můžete v parku Parkán užít piknikový koncert, na kterém účinkují studenti a studentky Ševčíkovy akademie pod vedením jejich lektorů. Od 19 hodin pak den zakončí koncert v atriu, kde vystoupí studenti seniorské akademie.

Zářecký železný muž, žena, rodina

Kdy: 11: srpna od 10 hodin

Kde: stodola u penzionu Houba v Horažďovicích

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Soutěž jednotlivců: kolo, kanoe, běh

Den židovských památek v Nýrsku

Kdy: 11. srpna od 9 do 16 hodin

Kde: židovský hřbitov v Nýrsku

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Přijďte si prohlédnout nýrský židovský hřbitov, který bude v neděli otevřen veřejnosti. Ve 14 hodin proběhne komentovaná prohlídka náhrobků, uslyšíte příběhy židovských rodin, součástí akce bude i živá hudba.

Hravé odpoledne na koupališti v Nýrsku

Kdy: 9. srpna od 14 do 19 hodin

Kde: koupaliště v Nýrsku

Za kolik: dle běžného ceníku koupaliště

Proč přijít: Užijte si hravé odpoledne na koupališti v Nýrsku s DJ R. Krutinou. Od 14 hodin vás tady čekají hry na vodě i na souši, tanec i zábava.

Srpnový rodinný fesťáček na Santosu

Kdy: 11. srpna od 14 hodin

Kde: ostrov Santos v Sušici

Za kolik: od 349 korun za osobu do 1396 korun za pětičlennou rodinu

Proč přijít: Ostrov Santos ovládne v neděli rodinný festival. Hlavní hvězdou bude hlavně mezi dětmi Kája a Bambuláček, kromě jejich vystoupení a písniček si ale děti užijí také skákací hrady, tvořivé dílničky, malování na obličej, trampolíny, ale třeba i pěnovou party.

Strmý vrch v Petrovicích

Kdy: 10. srpna od 11 do 17 hodin

Kde: areál u jeskyně Restaurace u Luhanu, Petrovice u Sušice

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Již 16. ročník enduro akce Strmý vrch se koná v sobotu v Petrovicích. Tradiční náročný výjezd na motocyklech do vrchu přivítá na osmdesát závodníků, každý z nich bude mít čtyři pokusy, úspěšnost bývá průměrně pouhých osm úspěšných výjezdů ročně. Diváci se mají na co těšit.