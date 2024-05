Hledáte tipy na výlet nebo akce? Vydejte se na běh pro dobrou věc nebo se zúčastněte vzpomínkového aktu k výročí konce druhé světové války.

Oslavy osvobození v Klatovech. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Běh pro dětský domov

Kdy: 4. května od 14 hodin

Kde: Dětský domov Kašperské Hory, náměstí 146

Za kolik: 300Kč za celou trasu, 200Kč za kratší

Proč přijít: Zasportujte si pro dobrou věc. Dětský domov v Kašperských Horách zve veřejnost k již třetímu ročníku benefičního běhu na podporu dětí. Registrace na běh začíná ve 14 hodin před dětským domovem v Kašperských Horách, startovné na celou trasu až do Sušice je 300Kč. Pokud nechcete běžet z Kašperských Hor, ale vystačíte si s kratší trasou od Penzionu pod Sedlem, pak se ze zmíněného místa startuje v 15:30 se startovným 200Kč. Přispět ale můžete jakoukoliv částkou. Běh, který je vhodný i pro rodiny, má za cíl podpořit děti z dětského domova, výtěžek bude použit na letní tábory dětí.

Výtvarná dílna pro děti k výstavě Vlastnictví včerejška

Kdy: 4. června ve 14 hodin

Kde: Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech

Za kolik: 60Kč

Proč přijít: Rozviňte výtvarné cítění svých dětí. Výtvarná dílna, vhodná pro děti od 4 do 12 let, je inspirovaná tvorbou výrazného českého umělce Marka Meduny. Děti čekají zajímavosti o technikách, které autor používá, ale také si popovídají o postavení peněz a času v životě člověka. V praktické části dílny pak vytvoří hodiny, do kterých si každý autor přidá, co si přeje a co je pro něj důležité. V ceně vstupného je kromě pomůcek na dílnu zahrnuto i vstupné na samotnou výstavu Vlastnictví včerejška. Doprovod dítěte má vstup zdarma. Místo je nutné rezervovat předem na emailu lazorcikova@gkk.cz.

Oslavy 130. výročí založení hasičského sboru Slavíkovice

Kdy: 4. května od 11 hodin

Kde: Slavíkovice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Ve Slavíkovicích celou sobotu slaví výročí 130 let od založení hasičského sboru. Celá akce začíná v 11 hodin, o deset minut později už v obci bude k vidění slavnostní průvod následovaný mší s požehnáním v místním kostele. Ve 13:30 pak začíná okrsková soutěž a o dvě hodiny později pouťový pohár. Vyhlášení výsledků se pak návštěvníci i hasičské sbory dočkají v 17 hodin. Od 18 hodin pokračuje volná zábava s country hudbou. Občerstvení bude po celý den zajištěno, pro děti budou i pouťové atrakce. Na akci by měl dorazit i vážený host - ředitel Hasičského záchranného sboru pro Plzeňský kraj František Pavlas. K vidění by od 14 hodin měla být i plošina klatovských hasičů.

79. výročí konce druhé světové války

Kdy: 5. května od 10 hodin

Kde: na Zhůří, náměstí Míru v Klatovech

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Připomeňte si ukončení druhé světové války. V 10 hodin dojde k položení věnců a květin k památníku padlých amerických vojáků na Zhůří, od 13 hodin pak program pokračuje na náměstí Míru v Klatovech projevem starosty. Už od 12 hodin do 13:30 zde budou k vidění dobová vojenská vozidla, ve 13:45 pak zahraje hudební skupina Štreka a vystoupí taneční skupina MINI DOLLS. Večer od 19 hodin zahraje na radnici v Klatovech Pilsner Jazz Band.

Konvoj vítězství v Nýrsku

Kdy: 3. května v 10:30 hodin

Kde: náměstí v Nýrsku

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zajímá vás historická vojenská technika? Do Nýrska zavítá v pátek dopoledne Klub třetí armády Plzeň s dobovými vozidly. Příjezd je plánován na 10:30 hodin, odjezd pak v 11:20. V mezičase členové klubu uctí památku padlých. Časy jsou orientační.