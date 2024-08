Švihovská pouť

Kdy: od 30. srpna do 1. září

Kde: Švihov

Za kolik: různé

Proč přijít: Užijte si pouťový víkend jako žádný jiný. Pouť ve Švihově má letos obří rozměry. Čeká vás hudební produkce, kdy na náměstí v pátek od 18 hodin vystoupí kapely The Echoes a Dejto, v sobotu od 14 hodin pouťové harmoniky a v neděli ve 14 hodin Skalanka, koncerty na náměstí jsou zdarma. V sobotu si v kulturním domě můžete užít pouťovou zábavu, kde od 20 hodin k tanci a poslechu hrají Lovci rytmů, vstupné činí 150 korun. Po oba víkendové dny si pak od 9:30 do 17 hodin můžete na nádvoří hradu užít pouťový jarmark, kde najdete například proutěné, keramické, řezbářské či kovářské výrobky, chybět nebude ani program pro děti, kdy každý den od 10, 13, 14:30 a 16 hodin bude k vidění i loutkové divadlo. Speciálně pro děti je pak součástí pouti také akce Zpátky do školy, která se odehraje v sobotu od 14 do 16 hodin v areálu základní školy, děti čekají netradiční úkoly i malá odměna, rodiče si mezitím mohou užít piknik. Na nádvoří hradu můžete jak v sobotu, tak v neděli od 10 do 16 hodin vidět paličkování, které si budete moci i vyzkoušet, součástí je také povídání o výstavě Ples na hradě vždy od 11 a 14 hodin. Ve hradním špýcharu pak bude oba víkendové dny od 10 do 16 hodin k vidění výstava bonsají.

Sušická pouť

Kdy: od 30. srpna do 1. září

Kde: Sušice

Za kolik: různé

Proč přijít: Dorazte na tradiční pouť do Sušice. Součástí budou bohoslužby, ale nepřijdete i o pouťové atrakce v Luhu, trhy na náměstí, nebude chybět ani Tradiční pouťová Retro party na Ostrově Santos, kde zahrají v pátek od 20 hodin Dj Drake & Dj Bunny. V sobotu pak na Santosu můžete slyšet skupinu Kabát Revival Plzeň.

Rockový večer a BBQ party

Kdy: 31. srpna od 13 hodin

Kde: zámek v Bystřici nad Úhlavou

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Přijďte na barbecue party a rockový večer do areálu zámku v Bystřici nad Úhlavou. Od 13 do 17 hodin jsou připraveny prohlídkové okruhy, v 17 hodin začíná grilování BBQ na originálním grilu z USA, od 18 hodin pak návštěvníky čeká rockový večer.

Hurá do školy aneb konec prázdnin

Kdy: 1. září od 10 do 17 hodin

Kde: zámek v Bystřici nad Úhlavou

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Vezměte své ratolesti do areálu zámku v Bystřici nad Úhlavou, kde je pro ně připraveno rozloučení s prázdninami a vítání školního roku. Děti si užijí například střelbu z luku, mini fotbal a další sportovní aktivity, své umění jim předvede kouzelník, dojde i na tvorbu velkých mýdlových bublin, je také možnost pomalování obličeje. Součástí akce jsou ale i tvořivé dílničky, balonková show i dětský koutek pro ty nejmenší. Děti se mohou těšit i na mini diskotéku.

Fara fest v Čachrově

Kdy: 30. a 31. srpna

Kde: farní zahrada v Čachrově

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Farní zahrada v Čachrově je dějištěm dvoudenního rodinného festivalu Fara fest. V pátek od 20 hodin zde proběhne veřejné čtení z výpovědí pamětníků Čachrovska a v sobotu je od 14.00 připravený program pro celou rodinu, jehož součástí je divadelní dílna pro děti, ukázky práce se dřevem, aukce pro kostelní zvon a koncerty hudebních skupiny Glasses up!, Zborcené harfy tón, Áthas na saoirse, Poslední zavře a Michal Cáb. Festival je spojený s malým jarmarkem a s občerstvením, pořádá jej Městys Čachrov ve spolupráci s farností.

Sto zvířat v Klatovech

Kdy: 31. srpna ve 20:30

Kde: náměstí Míru, Klatovy

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Rádi posloucháte hity kapely Sto zvířat? Pak se vydejte v sobotu večer na náměstí v Klatovech, kde si můžete užít právě hity této skupiny.