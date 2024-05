Přemýšlíte, kam byste mohli o víkendu vyrazit? Podívejte se na některé z akcí v našem regionu.

Pivní slavnosti v Klatovech. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Klatovské pivní slavnosti

Kdy: 31. května od 14 hodin, 1. června od 12 hodin

Kde: ulice Franty Šumavského, Klatovy

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční pivní slavnosti v Klatovech zvou návštěvníky k ochutnání 20 druhů piv, novinkou letos bude pivovar Všerad z Berouna a pivovar Proud. K dobrému pivu zahraje také hudba, o tu se v pátek postará například Zvlášňý škola a Kabát revival Plzeň. V sobotu se můžete těšit na ABBA STARS, Sifon a na závěr vystoupí Ukradený Vjecy. Pro děti budou připravené zábavné atrakce. Slavnosti se po oba dny konají do 23 hodin.

Muzejní noc 2024

Kdy: 1. června od 14 hodin

Kde: všechny objekty Galerie Klatovy / Klenová

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Za kulturou můžete vyrazit v sobotu odpoledne do všech objektů Galerie Klatovy / Klenová. Od 14 do 17 hodin je připraven program pro děti, v průběhu odpoledne pak různé vernisáže, bude se také předávat ocenění Zlatá, Stříbrná a Bronzová paleta paní malířky Vilmy Vrbové-Kotrbové z výstavy CESTA 2024. Součástí je také prohlídka Centra pro podporu výtvarné kultury, kde sídlí depozitář, se správcem sbírek a kurátorem Michalem Lazorčíkem. Od 19 hodin pak vystoupí Darina Alster.

Švihovské hudební léto

Kdy: 31. května od 19 hodin, 1. června od 10 hodin

Kde: kulturní dům, hrad Švihov a festivalová louka za hradem

Za kolik: dospělí 50 Kč, děti 10 Kč

Proč přijít: Již 51. ročník Švihovského hudebního léta láká na přehlídky mládežnických dechových orchestrů a pohybových skupin. Program začíná již v pátek v 19 hodin v místním kulturním domě. Hlavní program probíhá v sobotu na hradě Švihov a na festivalové louce za hradem, kdy se představí dechové orchestry z různých koutů regionu. Od 19 hodin pak návštěvníky čeká rockový večer mladých nadějí. V doprovodném programu je možné prohlédnout si budovu ZŠ Švihov, od 11 hodin se v areálu hradu konají skotské silové soutěže a na 13:55 je připraven seskok parašutistů nad loukou.

Dětský den na Santosu

Kdy: 1. června od 14 hodin

Kde: ostrov Santos v Sušici

Za kolik: 100 Kč, dítě do 1 roku zdarma

Proč přijít: Na Ostrově Santos v Sušici je na sobotu připraven dětský den. Diskotéka, pěnová party s klaunem, tvořivé dílny, trampolína, skákací hrady, pohádkové postavy, soutěže pro děti i dospělé - na to vše se můžete těšit.

Dětský den na hradě Kašperk

Kdy: 1. a 2. června od 10 do 17 hodin

Kde: hrad Kašperk

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Navštivte hrad Kašperk a užijte si dětský den v jednom. Zúčastněte se dobrodružné výpravy do hradu, připraven je i program na nádvoří, stejně jako úkoly a soutěže pro malé i velké na volně přístupném nádvoří v sobotu i v neděli v době od 10:00 do 17:00 hodin.