Přemýšlíte, kam vyrazit o víkendu? Inspirujte se našimi tipy.

Parní stříkačky budou jednou z hlavních atrakcí oslav. Na snímcích je ta klatovská, vyrobená v roce 1881. | Foto: SDH Klatovy

Sraz parních hasičských stříkaček

Kdy: 8. června od 9 do 18 hodin

Kde: Erbenovo náměstí, Klatovy

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na oslavu 150 let SDH Klatovy si místní hasiči připravili sraz parních stříkaček. V sobotu by mělo být na Erbenově náměstí k vidění 12 stříkaček starších 100 let původem nejen z Česka. Nejstarší z nich předvedou právě klatovští hasiči, jejichž stříkačka vyrobená v roce 1881 údajně hasila i Národní divadlo. Kromě přehlídky a také praktických ukázek historické hasičské techniky se můžete těšit i na bohatý doprovodný program, své stanoviště zde budou mít i profesionální hasiči, policie, předvedou se i malí hasiči či ruční stříkačka ze Slovenska.

Závod historických aut a motocyklů

Kdy: 8. června od 9 hodin

Kde: Eurocamp Běšiny

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Jubilejní 20. ročník Jízdy Klatovskem vyrazí tuto sobotu z Eurocampu Běšiny. Na startu je přihlášeno přes 100 vozidel a motocyklů, většina roku výroby před rokem 1970. Mezi nejstarší letos bude patřit motocykl Royal Enfield 201A z roku 1925 a automobil FIAT 509 A z roku 1924. Start z kempu je v 10 hodin, návštěvníci si mohou vozidla prohlédnout od 9 hodin. Veterány během dne čeká 86 kilometrů dlouhá trasa krajinou Klatovska.

Dětský den na Santosu

Kdy: 8. června od 14 hodin

Kde: ostrov Santos v Sušici

Za kolik: 100 Kč, dítě do 1 roku zdarma

Proč přijít: Na Ostrově Santos v Sušici je na sobotu připraven dětský den, který byl odložen z 1. června na tuto sobotu kvůli špatnému počasí v prvním termínu. Diskotéka, pěnová party s klaunem, tvořivé dílny, trampolína, skákací hrady, pohádkové postavy, soutěže pro děti i dospělé - na to vše se můžete těšit.

Ruinfest na Rabí

Kdy: 8. června od 18 hodin

Kde: nádvoří hradu Rabí

Za kolik: 400 Kč, do 15 let zdarma

Proč přijít: Festival Ruinfest s již více než 10letou tradicí chce na okraj Šumavy přinést výjimečnou hudbu, která stojí mimo hlavní proud. Na hlavním podiu se vystřídá pět kapel, konkrétně v tomto pořadí Marcel Gidote's Holy Crab, Marjari, Dukla, Branko's Bridge a Ginny Andro. Připraven je ale také program na menších scénách. Pokud dorazíte na hrad dříve, můžete stihnout i poslední prohlídku v 17 hodin. Platit na festivalu lze pouze v hotovosti.

Den svobody na Zhůří

Kdy: 8. června od 11 hodin

Kde: u pomníku na Zhůří

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Hartmanice zvou na Den svobody na Zhůří, kde si v sobotu lidé připomenou 80. výročí od vylodění 90. pěší divize na pláži Utah. Pro návštěvníky bude připraven pamětní list s replikou znaku 90. pěší divize. Na místě bude zajištěno občerstvení.

Sokolský slet v Klatovech

Kdy: 9. června od 14 hodin

Kde: Sokolský stadion Klatovy

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Sokolská župa Šumavská zve všechny na župní slet v Klatovech. Sokolové předvedou na stadionu skladby, které nacvičují na všesokolský slet, který se uskuteční na přelomu června a července v Praze.