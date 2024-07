Levandulové slavnosti

Kdy: 6. července od 10 hodin

Kde: u MýdLenky, Bezděkov u Klatov

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Zajímá vás, jak se pěstuje levandule? Chcete si zkusit tvořivou dílnu? Nebo byste se rádi zúčastnili exkurze v mýdlárně? Pak se určitě vyjdete na sobotní Levandulové slavnosti v MýdLence v Bezděkově, kde na kromě již zmíněného čeká třeba i dílnička na téma paličkovaná krajka, ukázka zdobení perníků, výroba koupelnových solí a další. Nudit se nebudou ani děti.

Setkání harmonikářů

Kdy: 6. července od 14 hodin

Kde: Vodácké tábořiště, Čepice

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Sbor dobrovolných hasičů v Čepicích za podpory města Rabí s hlavním pořadatelem Jaroslavem Šubou zvou na oblíbené již 13. Setkání harmonikářů v areálu vodáckého kempu, které se uskuteční v sobotu dne 6. července od 14 hodin. Program zahájí vyhlášené a oblíbené duo Plzeňský Pepíci (Josef Kupilík a Josef Pospíšil) v hodinovém vystoupení, dále pak domácí Kůsovci, Švitorka, Zdeněk Krýsl, Šumaváci, Pavel Hlobík, Veselé heligonky, Kůrovci, Anička Szabová, Maruška Smetanová a další. Občerstvení je zajištěno, parkování je možné v místě konání.

Noční prohlídky zámku Chudenice

Kdy: 5. a 6. července od 18 hodin

Kde: Starý černínský zámek v Chudenicích

Za kolik: dospělí 150 Kč, děti 100 Kč

Proč přijít: Přijďte se podívat na noční oživené prohlídky starého zámku v Chudenicích. Letos jsou prohlídky zaměřené na rodiny s dětmi, čekají vás pohádkové prohlídky s drakem v zámeckém sklepení, které startují od 18 hodin a pokračují každých 30 minut. Rezervace prohlídky je nutná předem na telefonu 376 398 100.

Živá řemesla v podhradí

Kdy: 5. - 7. července, vždy 10 - 17 hodin

Kde: Velhartice

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Již popáté se otevřou a ožijí stavby ve skanzenu vesnického lidového stavitelství při hradu Velhartice. Od pátku do neděle tak mohou návštěvníci vstoupit do doby před 150 – 200 lety, kdy v těchto malebných lidových staveních žili své činorodé životy jejich obyvatelé. Návštěvníci se mohou těšit na ukázky zpracování ovčí vlny, výrobu látek na tkalcovské stavu, kováře, provaznictví, výrobu šindele, řezbářství a včelařství, tradiční vyrábění předmětů z kůže. Všechny řemeslné činnosti si budou moci zájemci také sami vyzkoušet. K tomu je možnost navštívit interiéry malebných chaloupek. Děti se mohou pokusit lézt se zajištěním do výšky, zazvonit na zvoneček a na laně se spustit dolů na zem. Připraveny jsou ukázky stříhání ovcí a okování koně

Oslavy založení SDH Malá Víska

Kdy: 5. - 7. července

Kde: Malá Víska

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Oslavte s dobrovolnými hasiči v Malé Vísce 100. výročí založení jejich sboru. V pátek od 17 hodin hraje Oplova dechovka, od 20 hodin DJ Kuba Diviš. V sobotu čeká hasiče od 10 hodin slavnostní schůze v restauraci U Hošků, ve 14 hodin pak bude možné sledovat slavnostní průvod obcí. V 15 hodin pak začíná program na hasičském sportovišti, kde bude k vidění i historická stříkačka či ukázka vyproštění osoby z havarovaného vozu, od 20 hodin zahraje Lucie revival. V neděli bude od 14 do 18 hodin pro veřejnsot otevřená hasičská zbrojnice.

Den řemesel v Chanovicích

Kdy: 6. července od 10 do 18 hodin

Kde: zámecký areál v Chanovicích

Za kolik: 130 Kč, děti do 130 centimetrů zdarma

Proč přijít: Nenechte si ujít přehlídku řemeslných dovedností v areálu zámku v Chanovicích. Kromě tvorby řemeslnických výrobků se můžete těšit i na dílnu pro děti, výstavu historických zbraní a přednášku lukostřelce, loutkové divadlo a další.