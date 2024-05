Přemýšlíte, kam o víkendu? Inspirujte se našimi tipy.

Food festival v Klatovech. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Ve Velharticích budou slavit narozeniny Karla IV.

Kdy: 11. a 12. května od 10 hodin

Kde: hrad Velhartice

Za kolik: 250 a 150 korun, rodinné 650 korun

Proč přijít: Návštěvníci hradu Velhartice na Klatovsku se o víkendu vrátí do května 1369, kdy se císař Karel IV. chystal k oslavě 53. narozenin, a to po náročné cestě do Říma. A kde jinde by měl vladař nabrat nové síly, než na oblíbených Velharticích? Program přinese šerm, tanec, hudbu a kejklíře, v hradním příkopu budou rytíři na koních předvádět své dovednosti, letošní novinkou jsou ukázky skutečného obléhacího stroje zvaného trebuchet. V sobotu i v neděli se začíná na velhartickém náměstí v 10 hodin, se svou družinou tam přijede císař Karel IV. a jeho paní, císařovna Eliška Pomořanská. Pak se všichni odeberou na hrad, kde bude připraven program až do 17 hodin.

Food festival v Klatovech

Kdy: 11. května od 11 do 20 hodin

Kde: Na Plynárně v Cibulkově ulici v Klatovech

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradice food festivalu v Klatovech pokračuje i letos, jen se celý festival přesunul do prostorů plynárny v Cibulkově ulici. Představí se tradiční bohatá česká kuchyně, čerstvé italské speciality, pro milovníky kořeněných chutí je připravená indická kuchyně a nebude chybět ani rozmanitá asijská kuchyně nabízející i sushi. Představí se i pivovary, vinařství, pochutnáte si na míchaných nápojích, dobré kávě a něčem sladkém k zakousnutí. Pro zpestření atmosféry bude hrát jazz, k večeru pak vystoupí kapely Adys a Chai. Připraven bude i program pro děti.

Zahájení turistické sezony 2024 - Den Evropy

Kdy: 11. května od 9 hodin

Kde: náměstí Míru v Klatovech

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zahajte turistickou sezonu na náměstí v Klatovech, kde je pro vás v sobotu připraven bohatý program. Od devíti hodin se můžete registrovat na turistický pochod, čeká vás dechovka, taneční vystoupení, Bratři v tricku, vernisáž výstavy Sochy v ulicích, které už jste mohli v Klatovech zahlédnout, pobavíte se při muzikálech naruby a celou akci zakončí koncertem od 18 hodin Václav Noid Bárta. K videní bude i Evropský koutek a součástí zahájení je i zvýhodněné vstupné na městské památky.

Den letiště Josefa Hubáčka

Kdy: 11. května od 10 hodin

Kde: letiště Josefa Hubáčka u Klatov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Den letiště odstartuje už v pátek 10. května v 17 hodin, kdy se v areálu letiště koná přednáška Daniela Švece „Král vzduchu Josef Hubáček“. V sobotu bude na letišti připraven pestrý program. Největším lákadlem budou nepochybně historické letouny, k vidění bude i dobový tábor a vybavení pilotů RAF, můžete si zaplatit vyhlídkový let nebo si skočit s padákem. Nudit se nebudou ani děti, pro které budou ve stáncích k dispozici například modely letadel či suvenýrys leteckými motivy a nášivky. Konec je plánovaný na 16 hodin.

Majáles v Sušici

Kdy: 11. května od 15 hodin

Kde: ostrov Santos v Sušici

Za kolik: dospělí 150Kč, studenti od 15 let 100Kč, děti 6-14 let 50Kč

Proč přijít: Majáles začnou studenti gymnázia vystoupeními, kdy představí jednotlivá desetiletí 20. a 21. století. Každému desetiletí bude vévodit jeden kandidát do souboje o titul krále Majálesu, o něm pak rozhodnou diváci. Následně zahrají dvě hudební skupiny z Horadovic - Lumberjacks při horažďovické ZUŠ a Reverb, která se představila už loni. Třetí bude hrát stálice Strýčkova zahrádka a produkci zakončí hlavní host - klatovská BTnJ. Mezi kapelami vždy proběhne flash mob, do kterého se zapojí gymnzisté a můžete se přidat i vy.

Za vínem na Hůrku

Kdy: 11. května od 16 hodin

Kde: na Hůrce, Klatovy

Za kolik: 390 Kč s odbornou degustací, 110 Kč bez odborné degustace, do 18 let zdarma

Proč přijít: Svá vína na Hůrce představí Štěpán Tesařík z vinařství VINCÚR z Mutěnic, které se pyšní nejednou medailí z národních soutěží vín. Místa na odbornou degustaci, která se koná od 17 do 18:30 hodin, jsou omezená, je potřeba se registrovat na čísle 721 977 839. Po odborné degustaci se koná od 19 hodin volná degustace. Následuje koncert kapely The Shower.