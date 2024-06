Přemýšlíte, kam vyrazit o víkendu? Inspirujte se našimi tipy.

Festival vína v Klatovech. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Klatovský festival vína

Kdy: 15. června od 13 do 22 hodin

Kde: kolonáda v Mercandinových sadech

Za kolik: vstup zdarma, degustační sklenička 100 Kč

Proč přijít: Desítka vinařství si našla cestu na letošní festival vína v Klatovech. Kromě ochutnávek vín od menších spíše rodinných vinařství z Moravy i Čech si na festivalu pochutnáte i na sýrech a šnečích specialitách. Samozřejmostí je i bohatý doprovodný program. V průběhu dne vystoupí cimbálová muzika Friška, dětský folklorní soubor Šumavánek, Diamond dance Klatovy a kapela Třískáč.

Půl festival v Sušici

Kdy: 15. června od 13 hodin

Kde: koupaliště v Sušici

Za kolik: 200 Kč, děti 100 Kč

Proč přijít: Užijte si rodinný festival na koupališti v Sušici. Těšit se můžete na hudbu v podání kapel Circus Brothers, Bombarďák a Vasilův Rubáš, vystoupí však také sušické děti. V doprovodném programu je připraven například parkour, plavání s ploutví jako mořská panna či dramatický a taneční workshop. Děti si mohou nechat pomalovat obličej, zasoutěžit si. Plavky s sebou!

Dny šumavského trojhradí

Kdy: 15. a 16. června

Kde: hrady Rabí, Kašperk, Velhartice

Za kolik: různé vstupné

Proč přijít: Tři šumavské hrady si na víkend připravily nestandardní program. Zúčastnit se můžete neobvyklých prohlídek, které vás zavedou nejen do hradu, ale také do podhradí, kdy se například dozvíte jak byla obě místa provázána. Tyto speciální prohlídky začínají na Rabí v 9:30, 12:30 a 15:30 hodin, na Kašperku v 10:30, 13 a 15 hodin a na Velharticích v 10:30, 11:30, 13:30 a 14:30 hodin.

Koncert Trautenberk a Zvlášňý škola

Kdy: 14. června od 19 hodin

Kde: ostrov Santos v Sušici

Za kolik: 590 Kč, děti 290 Kč

Proč přijít: Jste milovníci kapely Trautenberk? Pak si nenechte ujít koncert na Santosu v Sušici, kde vystoupí také kapela Zvlášňý škola a chybět nebude speciální host.

Foukání, broušení a malování skla

Kdy: 14. a 15. června od 9 do 16 hodin

Kde: Muzeum Šumavy Sušice

Za kolik: v ceně vstupu do muzea (80 Kč, snížené 40 Kč, děti do 3 let a ZTP/P zdarma)

Proč přijít: Přijďte se podívat na výstavu skleněných výtvorů sklářské školy ve Zwieselu a zúčastněte se i workshopu foukání, broušení a malování skla s žáky Glasfachschule Zwiesel. Svůj výrobek si pak můžete odnést domů.