Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Inspirujte se našimi tipy.

Barokní svatojánská noc v Klatovech. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Barokní svatojánská noc

Kdy: 21. června 16:30 - 22 hodin

Kde: Refektář jezuitské koleje, Klatovy

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Tradiční barokní slavnost čeká v pátek návštěvníky jezuitského komplexu v Klatovech. Program začíná v 16:30 hodin na nádvoří divadlem pro děti. V 19 hodin projde průvod v barokních kostýmech od brány na nádvoří, kde bude hlavní program slavnostně zahájen. Divadelní, hudební a taneční představení si pro vás připravili žáci a učitelé ZUŠ Klatovy. Zazní tóny barokní hudby v podání sboru Kolegium pro duchovní hudbu a orchestru Consortium musicum. V jezuitském kostele je připraven koncert Adama Plachetky a Kateřiny Kněžíkové.

Oslavy 500 let obce Bolešiny

Kdy: 21. - 23. června

Kde: Bolešiny

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Obec Bolešiny slaví v roce 2024 půl tisíciletí od první písemné zmínky. Oslavy spojené se setkáním rodáků a přátel obce proběhnou tento víkend. Hlavní program je připraven na sobotu - představí se Petra Janů, skupina Botox s Janem Kopečným, Plán B, šumavská kapela Obšuka a Úhlavanka. Akci moderuje Petr Rychlý, který zazpívá písničky z pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Děti pobaví klaunka Pepina, divadelní představení s písničkami od Uhlíře a Svěráka. K dispozici budou mít skákací hrady, malování na obličej a celým dnem je budou provázet plyšoví maskoti.

Venkovní divadelní scéna v Nýrsku: Občan první jakosti Divadla Na Jezerce

Kdy: 23. června od 20 hodin

Kde: Lesní divadlo v Nýrsku

Za kolik: v předprodeji 450Kč, snížené vstupné 380Kč

Proč přijít: Spolek Nýrsko ŽIJE pořádá divadelní představení "Občan první jakosti" pražského Divadla Na Jezerce s Janem Hrušínským, Nelou Boudovou, Miluší Šplechtovou a dalšími. Představení se bude konat pod hvězdnou oblohou v neděli od 20:00 v Lesním divadle v Nýrsku. Diváci se mohou těšit na okouzlující kombinaci humoru, dobrodružství a umění, vše v jedinečném prostředí lesního amfiteátru.

Mlázovská pouť

Kdy: 23. června

Kde: Mlázovy

Za kolik: dobrovolné

Proč přijít: V Mlázovech o víkendu proběhne tradiční pouť. Příchozí čeká v neděli v 11 hodin mše v kostele sv. Jana Křtitele, ve 14 a 15:30 hodin vystoupí dětský folklorní soubor Šumavánek, mezitím se představí lidový soubor ZUŠ Sušice a proběhne vernisáž výstavy obalů od čokolád. V 16 hodin čeká hlavně menší účastníky divadlo v podání TEArTR RAJDO, od 17 hodin hraje kapela Dobrá parta. Součástí akce je i bohatý doprovodný program.

Pouť v Janovicích

Kdy: 22. - 23. června

Kde: lihovar a fotbalové hřiště, Janovice nad Úhlavou

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Během pouti v Janovicích návštěvníky mimo jiné čeká v sobotu fotbalové odpoledne, děti mohou do sférického kina v tělocvičně ZŠ, v neděli mimo jiné vystoupí v 9:30 Michal Nesvadba, proběhne mše v kostele sv. Jana Křtitele, čekají váš i taneční vystoupení, od 17 hodin vystoupí Extra Band revival a Radek Zíka. Od 10 do 17 hodin jsou u lihovaru řemeslné stánky.

Janek Ledecký v Nýrsku

Kdy: 21. června od 19 hodin

Kde: náměstí v Nýrsku

Za kolik: zdarma

Proč přijít: MKS Nýrsko připravilo koncert Janka Ledeckého na náměstí před knihovnou. Přijít můžete už od 19 hodin, koncert začíná ve 20 hodin.

Vernisáž výstavy Martina Janeckého

Kdy: 25. června od 17 hodin

Kde: Muzeum Šumavy v Sušici

Za kolik: 80 Kč, snížené 40 Kč, děti do 3 let a ZTP/P zdarma

Proč přijít: Přijďte se podívat na vernisáž výstavy Martina Janeckého, která přináší na Šumavu ukázku prací jednoho ze současných světových sklářských výtvarníků, jehož práce se sklem v podstatě nemá ve světě obdoby. Martin Janecký se stal v roce 2024 druhým autorem, který je zastoupen v nově utvářené sbírce současné české skleněné plastiky v Muzeu Šumavy v Sušici. Tato sbírka vznikla jako dlouhodobý výstup výstavního projektu sklo-glass.

Dinosauří nálepkománie

Kdy: od 25. června

Kde: Muzeum Šumavy v Sušici

Za kolik: 80 Kč, snížené 40 Kč, děti do 3 let a ZTP/P zdarma

Proč přijít: Zahrajte si na sběratele nálepek v Muzeu Šumavy v Sušici. Od 25. června do 15. září dostanete v rámci vstupného malé album, do kterého si při prohlížení výstavy můžete vlepit nálepky s tématikou pravěkých tvorů. Teda za předpokladu, že se vám je na výstavě podaří najít - dinosauři se totiž schovali všude po muzeu. Vstupné do muzea je 80 korun, snížené pak 40 korun.