Sobota 17. února bude patřit v kulturním domě v Klatovech již 17. ročníku Rally plesu Škodateam. A jako každý rok se mají návštěvníci na co těšit.

Rally ples v Klatovech. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Rally ples je jedním z těch, které přežily covidovou dobu a stále se těší velkému zájmu. A důvod? Nejde jen o tak obyčejný ples. „Svým zaměřením, programem, ale i návštěvníky je to takový maturitní ples. Pořád se něco děje, tancuje, soutěží, dobře se baví. Je to takový ples pro mladé, mladé duchem, a je jedno, že někdo už je třeba ve starším těle," řekl za organizátory Roman Schavel.

A dít se toho bude dost i letos. Protože je program hodně nabitý, otvírá se sál už v 18.30 hodin a po 19. hodině už se program rozjíždí. Moderátorem celého večera je Michal Kavalčík, známý jako Ruda z Ostravy. „Na hlavním sále začneme s tancem zlehýnka s plzeňskou kapelou ZEO Orchestra, kterou po půlnoci vystřídá Kabát Revival West. V kavárně se pojede na plný plyn již od začátku s rockovou kapelou Plán B. Na Rally ples se ale nechodí jen tancovat, ale i dobře se bavit a zažít něco výjimečného. Pobavíte se tak u třech soutěží a doslova v úžasu budete z tanečních vystoupení. Letos uvidíte to nejlepší z laserové show v podání skupiny Pyroterra, ale prvně v Klatovech zažijete i ‚robotí tanec‘, navíc v podání mistra Evropy a vicemistra světa - skupiny Hybrids Crew," nalákal Schavel.

Rally ples v Klatovech v únoru loňského roku:

To ale stále není vše. Okolo půlnoci se uskuteční losování hlavních cen - Jawa Pionýr, vyhlídkový let a zápůjčka Multivanu na dovolenou. A ještě předtím, než hlavní sál ovládne český rock, čeká diváky tradiční striptérské vystoupení, a to pro pány i dámy.

Otevřeny budou všechny bary a připravena i relax zóna v malém sále, kde budou závody na čtyřproudé autodráze a závody v driftování. Při přecházení mezi jednotlivými sály se určitě stihnete i vyfotit v jednom z fotokoutků.

„Přijďte s námi zažít noc plnou tance a dobré zábavy. Slibujeme, že pod tíhou zážitků celé nedělní dopoledne nevylezete z postele," uzavřel Schavel.