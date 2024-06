Tradiční pivní slavnosti v Klatovech si tentokrát vybraly hodně smolné datum, na celou dobu konání byl meteorology předpovídaný vytrvalý déšť. Ale lidi to neodradilo a přišli i tak. Nakonec se umoudřilo i počasí.

Pivní slavnosti v Klatovech. | Video: Daniela Loudová

V pátek a v sobotu se konaly pivní slavnosti, které si každoročně nenechají ujít tisíce lidí. Letos sice kvůli počasí nebyla účast po celou dobu konání tak vysoká, ale i tak si je spousta lidí užila. „Tohle je riziko venkovních akcí, co s tím naděláme, musíme to brát tak, jak to přijde. Jsem rád, že ale na večerní koncerty se počasí uklidnilo a lidé si je přišli užít," řekl pořadatel Vlastimil Lagron.

A podobně to brali i návštěvníci. „My jsme si nechtěli nechat ujít ABBA STARS, kteří tady jen tak nehrají, tak jsme byli rozhodnutí, že půjdeme i v dešti. V tu dobu ještě lehce pršelo, ale nebyl to takový liják už. Pak se to uklidnilo a užili jsme si to až do konce. Ukradenky jsou domácí klasika, která nikdy nezklame, takže super. Počasí je škoda, hlavně že nebyly povodně," uvedla Petra Görnerová, která si slavnosti nenechá ujít každoročně.

Příliš nadšení z počasí nebyli ani prodejci ve stáncích, kteří se přes deštivé dny museli dívat na téměř prázdné prostranství, lidé se schovávali ve stanech, které byly na místě postavené, a tak ani tržba nebyla taková, jakou by si přáli. Trochu jim to vynahradily večery, ale ani ty nebyly tak nabité jako v jiných letech.