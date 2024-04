Oblíbená osvěžovna u pramene Řezné pod Pancířem na Šumavě je opět plná a lidé si tam mohou vychutnat limo nebo nealko pivo.

Osvěžovna u pramene Řezné pod Pancířem. | Video: Daniela Loudová

Máte žízeň při procházkách Šumavou nebo jen chuť a nenosíte si s sebou pití? Tak právě na tyto případy myslelo uskupení WeLoveŠumava a díky němu si už druhým rokem můžete pochutnat na chlazeném nealko pivu či limonádě přímo v přírodě pod Pancířem.

Přes zimu byla osvěžovna prázdná, jelikož se vše chladí v dřevěných vanách, do kterých proudí přímo horský pramen, čili by v nich pití zamrzlo. Nyní už je však i na horách poměrně teplo a tak odstartovala druhá sezona občerstvení. A před víkendem tam byly vany zcela naplněny. Princip je stále stejný, zaplatit můžete do kasičky nebo přes QR kód. Cena za jednu láhev je 45 Kč.

Můžete se tam vydat například po hadí stezce z Gerlovy Hutě nebo také z druhé strany z Hofmanek.