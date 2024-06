Muzeum Šumavy v Sušici od 25. června uvede výstavu Jurský koutek, jejíž součástí bude i hra s heldáním nálepek.

Dinosauří nálepkománie | Foto: Muzeum Šumavy v Sušici

Zahrajte si na sběratele nálepek v Muzeu Šumavy v Sušici. Od 25. června do 15. září dostanete v rámci vstupného malé album, do kterého si při prohlížení výstavy můžete vlepit nálepky s tématikou pravěkých tvorů. Teda za předpokladu, že se vám je na výstavě podaří najít - dinosauři se totiž schovali všude po muzeu. Vstupné do muzea je 80 korun, snížené pak 40 korun.

DINOSAUŘÍ NÁLEPKOMÁNIE

Nebojte, to není nemoc, ale nová letní akce v sušickém Muzeu Šumavy. Už od 25. června si můžete vyzkoušet jaké to je být sběratelem nálepek - filumenistou. V rámci vstupného obdržíte malé album, podle nějž se pokusíte najít všechny nálepky s tematikou pravěkých tvorů, kteří se záludně poschovávali po celém muzeu. Pohltí vás naše nálepkománie, prozkoumáte každý kout a stanete se mistry sběratelů nebo se necháte přelstít záludně ukrytými monstry z dávných věků? Přijďte si užít letní zábavu pro celou rodinu do Muzea Šumavy v Sušici! Máte čas do 15. září 2024.