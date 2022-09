Ve volbách tak jistě půjde stejně jako v roce 2018 o boj mezi ODS a Piráty, čili o to, zda starosta Mottl bude v čele města i páté volební období nebo ho nahradí nová tvář. Po mnoha letech jde o situaci, kdy se strana netají tím, že postavila kandidáta směřujícího na post starosty. „Jako Piráti jdeme do komunálních voleb s jasným cílem, a tím je převzetí spoluodpovědnosti za vedení města. Chceme, aby Sušice byla městem, kde se bude všem dobře žít. K tomu je potřeba zajistit fungující infrastrukturu včetně zdravotnictví, sociální péče a bydlení tak, aby nám lidé odsud neutíkali. Základním bodem naší politiky je transparentnost, nulová korupce a uspokojování potřeb občanů města. To vše bez arogance, která se již delší dobu ukazuje u dosavadního vedení,“ sdělil lídr kandidátky Václav Rada, který je jedním z jednatelů, kteří byli nečekaně odvoláni z vedení nemocnice, ale stále mu není lhostejný její osud. Stejně tak jeho kolegovi, druhému odvolenému jednateli, Pavlu Haisovi, který je v současné době radním města Sušice a také náměstkem pro zdravotnictví Plzeňského kraje. „Vaška jsme zvolili možným kandidátem na starostu, protože má jasnou vizi o tom, jak by mělo vypadat moderní město. Tato vize je postavená na základě jeho životních zkušeností, odbornosti, smyslu pro spravedlnost a lidském přístupu ke komplikovaným otázkám. Proto má Vašek mou plnou důvěru,“ řekl Hais.