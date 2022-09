„V tuto chvíli zde máme stavební uzávěru, a to z toho důvodu, abychom bránili výstavbě apartmánových domů na zelené louce. Aktivně pracujeme na novém územním plánu, nyní ho máme z počátku 90. let minulého století. Pevně věřím, že během dvou let se nám podaří nový dokončit a ten bude obsahovat prvky regulačního plánu a zamezí výstavbě apartmánových domů. Dlouhodobě povolujeme přestavby stávajících ruin a chátrajících objektů, ale nepovolujeme výstavbu na zelené louce,“ řekl starosta Železné Rudy Filip Smola.

Jde o krok, který ve finále pomůže tomu, že se město promění v modernější a nebudou ho hyzdit ruiny hotelů. Tak to vidí i propagátor Šumavy a zastupitel Richard Brož.

V Železné Rudě nejsou byty, mladí odchází bydlet jinam

Trend nezůstane ale jen v Železné Rudě. „Ve chvíli, kdy tady začal investovat pan Popelka, tak to byla cesta, jak vybydlené komerční prostory zhodnotit. To byla dobrá věc. V Javoru udělal i veřejné prostranství, jsou tam komerční prostory a vše pěkně zapadlo do centra. Ale nastartovalo to ohromný boom výstavby dalších rekreačních objektů. Železná Ruda se tak dramaticky mění. Trendem výstavby je zasažen i Špičák, kde se bude i do budoucna stavět. V apartmánové byty se promění i rekreační objekty,“ uvedl k situaci bývalý starosta Michal Šnebergr.