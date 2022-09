Mizí ruiny a nahrazují je nové objekty, dočkala se i krásného náměstí, na které lidé čekali mnoho let. Dá se říci, že musí být radost v takovém městě žít. A v tom je ale ten zásadní háček, mladí lidé často nemají kde v tomto městě žít, a tak odchází za bydlením jinam. Železné Rudě zásadně chybí bytový fond.

Jako velký problém pociťuje nedostatek bytů i starosta města Filip Smola (Místní – aby se u nás dobře žilo), se kterým se potkáváme. „S byty pro místní jsme na tom velmi špatně. Historicky došlo k tomu, že se veškerý bytový fond zprivatizoval a je v soukromých rukou,“ říká zkroušeně a příliš nejásá i při informaci, že se jim sice podařilo v červnu vybudovat osm nových nájemních bytů nad hasičárnou, ale přišlo na ně více než 140 žádostí z řad místních. Poptávka je tam skutečně obrovská, ale nabídka chybí. „Problém je v tom, že v poslední době neuvěřitelně vzrostly nájmy v bytech v soukromém vlastnictví. Město mělo do června ve fondu jen 27 bytů, nyní jich máme sice 35, ale 22 jich je o velikosti garsonky nebo 1+kk,“ poznamenává starosta.

Pokud se trend nezmění, místní nebudou mít v Železné Rudě kde žít

Trochu pookřeje, když sděluje plány, jak počet bytů navýšit a udržet tak ve městě mladé. „Máme v plánu postavit bytový dům mezi Kandahárem a Dominikem na městské parcele, připravujeme v tuhle chvíli projekt. A představuji si, že i z jedné části bývalé školky by byly nájemní byty.“

Situace je tristní

S potížemi okolo bytů se potýkal už i předešlý starosta Michal Šnebergr (ODS), se kterým se setkáváme opodál. „Lidé v době privatizace přišli za příjemné peníze k bytům. Mělo tehdy dojít k tomu, že se za utržené peníze měly postavit další byty, k tomu bohužel nedošlo, protože město bylo zadlužené kvůli výstavbě školy. Nám se pak podařilo získat celnici, kde jsou byty a ubytovna. Chtěli jsme stavět byty na půdorysu kotelny, ale to se nepovedlo. Situace s nájemními byty je tristní. Důležité je začít stavět bytové domy,“ říká k zoufalé situaci Šnebergr.

Starosta i zastupitel odpovídají, jak by řešili otázku bydlení do budoucna

Chtěl bych žít v Rudě

Na vlastní kůži poznává nouzi o byty zastupitel, ale také velmi aktivní člověk, co se týče propagace Šumavy, Richard Brož (Volba pro Železnorudsko). „Budoucnost s byty vidím lepší, než je nyní, i proto jsme před minulými volbami založili stranu, abychom tady na Železné Rudě mohli začít pomáhat. Jedním z našich cílů bylo právě řešení bydlení. Sám jsem místní a chtěl bych tady bydlet, ale teď jsou zde ceny nemovitostí obrovské a covid tomu moc nepomohl, ceny letěly ještě výš. Chceme to ale změnit, i když jsme si popravdě mysleli, že to bude jednodušší. Nyní jsou ale už projekty a začne se stavět,“ věří Brož v lepší možnosti. Nyní je jedním z těch, kdo dojíždí ze Sušice.

Apartmánové byty

Mnozí lidé, kteří městem projíždí, si mohou říci, že se tam na každém kroku ale něco staví, že tam musí být bydlení dost. Ale omyl. Tohle totiž není bydlení, které by si mohla dovolit běžná mladá rodina, jde totiž o apartmánové domy. A tam si může dovolit bydlet jen někdo. I když i to se může někomu poštěstit, jelikož město navazuje spolupráci s developery. „Pokud povolujeme někomu přestavbu objektu, jako tomu bylo v areálu Okuly nebo v rezidenci Barbora, tak se snažíme domluvit s investorem, aby nám část bytů v objektu odprodal za předem stanovenou cenu, která je úplně jiná než tržní. Máme takto smlouvu zatím na pět bytů v areálu Okuly za 50 000 za m2 včetně DPH, což je zhruba 40 % tržní ceny,“ představuje starosta další plán, jak zvýšit bytový fond.

Nezbývá než věřit, že se vše podaří a mladí nebudou muset hledat bydlení v jiných městech.

V Železné Rudě se ve velkém staví apartmány, nahrazují ruiny hotelů

Zajímá vás, kdo kandiduje v našem okrese? Podívejte se ZDE