Spolupráce funguje

Dle jeho slov se v posledních letech přivádět do nemocnice do různých týmů nové mladé lékaře. Pomáhá tomu hned několik aspektů. „Díky dobrému jménu nemocnice, dobré dojezdové vzdálenosti do Plzně, příjemnému životnímu prostředí ve městě i obecně na Klatovsku a v neposlední řadě díky kvalitnímu střednímu školství a relativně velkému množství studentů, kteří pokračují ve studiu na zdravotnických fakultách ať už v Plzni nebo v Praze, má Klatovská nemocnice v posledních letech dobrou pozici po získávání mladých zdravotníků a řešení běžné fluktuace. Nemocnici se daří získávat zdravotnický personál, i když jinak se situace v ČR spíše zhoršuje,“ uvedl Kokoška.

Za posledních pět let navýšila nemocnice počet zdravotníků zhruba o 40, včetně deseti lékařů. Každý rok přicházejí na různá pracoviště i mladí lékaři, respektive absolventi lékařských fakult a nemocnice si tak vychovává „novou generaci“.

