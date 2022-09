Zajímá vás, kdo kandiduje ve vaší obci? Podívejte se ZDE

Jak vidí situaci vedení města, se jdeme zeptat přímo starosty Klatov Rudolfa Salvetra (ODS). „Zásadním faktem je, že síť praktických lékařů, stomatologů a dalších, čili síť zdravotní základní péče, nedrží v rukách města. Uzavírání smluv s nimi je na zdravotních pojišťovnách, registrace jejich ordinací provádí kraj. Města a zejména menší obce mají potíže s tím, aby dostaly do svých obcí lékaře, aby jejich obyvatelé včetně spádových oblastí měli základní péči zajištěnou. V našem případě je její rozsah již výrazně větší, proto se dlouhodobě v úzké spolupráci s Klatovskou nemocnicí snažíme pomoci, aby zde specializovaní lékaři zakotvili,“ říká starosta.

Kapacita zubařů je naplněna

O názor na zdravotnictví v Klatovech se dělí také také více zasvěcené, dvě zdejší lékařky Eliška Ludvíková a Hana Müller Košanová, které se navíc rozhodly kandidovat v komunálních volbách za nové sdružení Klatovy21, jelikož se chtějí podílet na posunu města kupředu. I když je v Klatovech zdravotní péče dle jejich slov na velmi dobré úrovni, jsou v určitých oborech nedostatečné kapacity a podle lékařek bude ještě hůře. „S nedostatkem lékařů se potýká celé Česko, zejména příhraničí. Například zubařských ordinací je v Klatovech 23 a jejich kapacita je naplněna. Chybí ale i nelékařský personál v nemocnicích a ambulancích,“ poznamenala Ludvíková.

Seniorský věk

Nepěkný scénář budoucnosti nastínila i druhá lékařka: „Bohužel výhled do dalších let není příliš optimistický. Klatovští lékaři stárnou a jejich mladí kolegové se do města příliš nehrnou. Průměrný věk klatovských praktiků přesahuje 55 let, u pediatrů je dokonce ještě vyšší. Podobné je to i u nelékařského personálu.“

Nemocnici se daří získávat nové mladé posily

Obě se shodují, že je nutné motivovat a přilákat mladé nástupce. Možností jsou stipendia, oslovování studentů poslední ročníků na lékařských fakultách, benefity pro přicházející lékaře a podobně. Nutné však také je, informovat lékaře, aby o možných benefitech věděli.

Benefity

A nás zajímá, zda a případně jaké benefity nyní město nabízí: „Již v minulosti jsme vycházeli vstříc s poskytnutím nájemních obecních bytů na dobu určitou, vázanou na pracovní poměr v místní nemocnici. Stejný princip je možný i v případě stomatologů. Jednali jsme i o možnosti pomoci s ubytováním středního zdravotnického personálu. Město disponuje také určitým množstvím nebytových prostor, které jsme připraveni, pokud by vyhovovali potřebám lékaře, za solidních podmínek nabídnout. Lékaře může v Klatovech přidržet i kvalita života ve městě,“ jmenuje starosta.

I když se snaží lákat nové lékaře, neskrývá mírnou obavu, aby současní, někteří i seniorského věku, měli nástupce. „Ve chvíli, kdy by praktičtí lékaři vyššího věku ukončili svoje působení, byla by situace složitější. Jsem proto rád, když dojde k přebrání ordinací, ať už v rámci rodiny nebo příchozími novými lékaři. O to víc mne těší, že Klatovanům začne poskytovat svoje služby nově otevíraná stomatologická ordinace,“ dodává s nadějí Salvetr.

Nadějí pro Klatovy jsou také studenti tamní zdravotnické školy, kde je stále velký zájem o studium, jak nám potvrzuje její ředitel Lukáš Rendl: „Evidujeme zvýšený zájem. Důkazem je naplněnost prvních ročníků všech oborů. S Klatovskou nemocnicí skvěle spolupracujeme zejména z hlediska praktické přípravy ve 2. – 4. ročníku oboru praktická sestra. Mimo tuto povinnou praktickou přípravu nemocnice nabízí žákům brigády o prázdninách či víkendech, čímž si mnohdy dokáže nemocnice „vychovat“ své budoucí zaměstnance. Většina našich žáků míří na další studium na vyšší odborné nebo vysoké školy, ale pevně věřím, že se rádi se získanou kvalifikací vracejí zpátky do Klatov.“