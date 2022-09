Bytový fond v majetku města je minimální, v současné době vlastní jen 35 bytů, ale více než polovina je jich o rozměrech garsonky či 1+kk, což je pro mladé lidi, kteří by chtěli ve městě založit rodiny, hodně malé. Bohužel nedostatek bydlení má za důsledek v některých případech i to, že se stěhují do okolních měst, i když mají práci v Železné Rudě. Ale je také otázkou, jak dlouho je bude bavit dojíždět a nezmění i práci. Město se to snaží změnit, ale není to tak jednoduché, jak si představovali, jak přiznávají někteří zastupitelé. Ale snad se blýská na lepší časy a začne se stavět nový bytový dům.