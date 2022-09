Velký vliv na počet lékařů ve městě mají pojišťovny, ale pomoci mnohdy může i město různými benefity. V Klatovech je jedním z benefitů to, že je tam Střední zdravotnická škola, kde se učí budoucí lékaři, sestřičky a podobné zdravotnické profese. Je ale důležité, aby měli chuť se po škole vrátit zpět do Klatov.

Připravili jsme tak anketu, kde můžete vyjádřit svůj názor, jaký benefit by mělo město nabízet, aby nalákalo lékaře a byla tak zajištěna zdravotní i po odchodu starších lékařů. Průměrný věk klatovských praktiků totiž přesahuje 55 let, u pediatrů je dokonce ještě vyšší. Podobné je to i u nelékařského personálu

