Jiří Böhm, ředitel Českého červeného kříže v Klatovech

Jiří Böhm, ředitel Českého červeného kříže v KlatovechZdroj: Deník/Daniela Loudová

Zdravotnictví je dle mě v Klatovech na dobré úrovni, chybí jen víc zubařů. Veškerá péče je zde dostupná. Co se týče praktiků, tak ti, když jdou do důchodu, mají většinou už dojednané nástupce, zatím. Horší je to se zubaři. Ti zůstávají po škole ve velkých městech a na malá města a vesnice se nikdo jen tak nežene. To by bylo potřeba změnit.