Žokej, olympijský vítěz, starosta, bývalá ministryně nebo bývalý poslanec. To jsou kandidáti do senátních voleb v obvodu číslo 7 Plzeň – město, který zahrnuje okres Plzeň-jih, plzeňskou část Slovany a část okresu Plzeň-město a severní část Klatovska. První kolo senátních voleb se koná společně s volbami do obecních zastupitelstev, tedy od pátku 23. září do soboty 24. září. Ve zmíněném obvodu usiluje o místo v Senátu sedm kandidátů.