Co říkáte na výsledky voleb do Senátu?

Potěšilo mě to, protože se ukázalo, že vítězství se nezíská z kanceláře a ani miliony vyplácané na billboardovou kampaň vám nepomůžou, musíte vyjet za těmi lidmi a potřást si s nimi rukou, a to jsem vše od dubna dělala.

Dá se říci, co vás během voleb nebo volební kampaně potěšilo či naštvalo?

To se vůbec nedá shrnout do dvou vět, to je na knížku, kterou možná někdy napíšu. V závěru kampaně mě nepříjemně osobní útoky, dezinformace a zneužití různých slov, které jsem řekla v minulosti. To mě udivilo, ale ukazuje se, že negativní kampaň také nevyhrává volby.

Daniela Kovářová, rozená Šindlerová, (*17. listopadu 1964 Ostrava) je česká právnička, spisovatelka, advokátka se specializací na rodinnou problematiku a politička, bývalá ředitelka Justiční akademie a v letech 2009–2010 ministryně spravedlnosti České republiky ve Fischerově vládě. Od ledna 2018 je prezidentkou Unie rodinných advokátů.

Co myslíte, že vám pomohlo k vítězství?

To, že jsem si s každým podala ruku, že jsem navštívila všechny vesnice, skoro všechny hospody a s každým člověkem, kterého jsem viděla na zahradě, na návsi, v obchodě jsem si povídala, vyslechla jsem jejich starosti.

Co uděláte nyní jako první?

Úplně jako první krok dneska vše oslavím a poděkuji své rodině, jako další krok poděkuji svým kamarádům a spolupracovníkům a pak se rozkoukám, zjistím, jací další kolegové se dostali do Senátu, jaké jsou jejich priority, na čem se můžeme spolu shodnout.

Jaké budou vaše priority?

Myslím si, že Senát je pojistka a má zastavovat hlouposti, zbytečnosti, byrokracie, zakládání zbytečných nových úřadů, což jsem říkala celou kampaň a tomu se chci věnovat.

Určitě chci být slyšet, určitě mě nikdo neumlčí a pozor budu slyšet hodně a koušu.