V souvislosti s volbami se pátek v Plzeňském kraji nestalo nic, kvůli čemu by museli vyjíždět zdravotničtí záchranáři, policisté nebo hasiči. Žádný problém nezjistili policisté ani v noci, kdy kontrolovali volební místa, zda nedošlo např. k narušení objektu. „V souvislosti s volbami jsme nezaznamenali žádné narušení veřejného pořádku,“ potvrdila Deníku v sobotu ráno policejní mluvčí Veronika Hokrová. To ale není nijak překvapivé, volby v Plzeňském kraji bývají tradičně bez excesů. Např. vloni při parlamentních volbách řešili policisté jen dva drobné incidenty, oba navíc spojené s protiepidemickými zákazy, které letos neplatí.

Žádné problémy nemá z volebních místností zatím hlášeny ani volební koordinátor Nový. „Drobnější chyby, které zjistili komisaři, byly na místě odstraněny, takže nikde není žádný problém,“ potvrdil Nový.

Dvanáct tisíc kandidátů

O přízeň voličů se v kraji uchází přes 12 tisíc lidí, z toho více než jedenáct tisíc kandiduje do zastupitelstev obcí, další tisícovka do zastupitelstev městské části nebo městského obvodu. Sedm politiků pak usiluje o post senátora ve volebním obvodu č. 7. Křeslo tam obhajuje známý tvůrce filmových večerníčků Václav Chaloupek.

Nejvytíženější jsou voliči ve Vrčeni na jižním Plzeňsku. Tam si volí nejen místní zastupitelstvo, ale i senátora a také budou v referendu rozhodovat o osudu rybníka.

Naopak ve třech obcích v kraji se volební místnosti neotevřely. Nikdo v nich totiž v řádném termínu nepodal kandidátku. Jde o Bukovou na jižním Plzeňsku, Trokavec na Rokycansku a Cebiv na Tachovsku. Tyto obce bude po komunálních volbách řídit dočasný správce vybraný ministerstvem vnitra.

Volební urna se neobjeví ani ve známé věznici v Plzni na Borech. Na rozdíl od loňských voleb do Poslanecké sněmovny, kdy za mřížemi pro vyvolenou stranu hlasovaly davy odsouzenců, při letošních volbách do zastupitelstev obcí tam nevhodí svůj hlas do urny žádný z vězňů či vazebně stíhaných. „Nemáme tu osobu, která by spadala pod ÚMO Plzeň 3,“ vysvětlil Deníku mluvčí věznice Martin Černý.

Volby končí dnes ve 14 hodin.