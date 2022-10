ODS a Piráti získali ve volbách po pěti mandátech v jednadvacetičlenném zastupitelstvu. Když by vítězná ODS spojila síly s ANO (3 mandáty), pak jim schází ještě tři, aby měli nadpoloviční většinu. Piráti jsou domluvení s Nezávislými ze Sušice (3), ČSSD (1) a KDU-ČSL (1), schází jim tak jen jeden mandát. Největší váhu tak nyní mají kandidáti ze Sušické veřejnosti (3), kteří se dostali do zastupitelstva jako nová strana, záleží tak na nich, ke komu se připojí. Rozhodnuto ale ani zdaleka není. „Stále ještě jednáme, myslím, že do konce týdne nebo začátkem příštího bude jasno,“ řekl dosavadní starosta Sušice Petr Mottl, který se k situaci nechtěl více vyjadřovat.

Odmítají spojení s ODS

Stále jednají i Piráti, kteří usilují o celkových 13 mandátů s pomocí Sušické veřejnosti. „Po schůzce Pirátů se Sušickou veřejností a následné mailové komunikaci s Karlem Požárkem trvá Sušická veřejnost na vytvoření jediné možné koalice, ve které bude pouze ODS, Piráti a Sušická veřejnost. Piráti případnou koalici s ODS zásadně odmítají, jednak z důvodu programové neslučitelnosti, ale i z důvodu neférového chování ODS během minulého volebního období. Věříme, že současnou patovou situaci se podaří odblokovat či se najde jiné řešení a v následujících dnech se situace vyjasní,“ uvedl za Piráty Pavel Hais.

Spolupráce je nepředstavitelná, říkají ohledně koalice Piráti i ODS v Sušici

Jednoduché rozhodnutí to tak vůbec není pro Sušickou veřejnost, která má svoji premiéru v zastupitelstvu a hned na ni visí tak velké rozhodnutí. „Sušice je dnes rozdělená, a to není dobře. A my jsme do politiky šli s tím, že chceme spojovat. Proto jsme na rovinu přišli s variantou ODS + Piráti + Sušická veřejnost. Řekli jsme si, že to zkusíme. Všichni přece chceme stejné, a to rozvoj Sušice. Obě strany budou mít stejné informace a budou spolu muset mluvit. Dle očekávání obě strany odmítly. Nevíme zatím, jak jednání dopadnou,“ sdělil za Sušickou veřejnost Karel Požárek.

Další dny se tak i nadále bude jednat o možných spojeních. Hlavním tématem jednáních je mimo jiného tradičně budoucnost nemocnice.