Novou stranou je Veřejná iniciativa Sušicko, kde je lídrem Zuzana Hrabá, která stála například za peticí týkající se nemocnice v Sušici. Na podnět od obyvatel města se rozhodla kandidovat a přidali se k ní další lidé. „Veřejná iniciativa, které jsem od počátku součástí, dlouhodobě poukazuje na (ne)činnost současného vedeni města. Aktivně se podílíme na informovanosti občanů prostřednictvím letáků, které roznášíme do schránek a poukazujeme na fakta týkající se nemocnice, sportovní haly, velké montovny, referenda i běžného života ve městě. Se společným heslem ´Když chcete něco změnit, musíte pro to něco udělat´ vzniklo sdružení nezávislých kandidátů Veřejná iniciativa Sušicko, které chce zkvalitnit život občanům Sušicka,“ uvedla Hrabá.

Zaměří se i na Solo

Druhou stranou je Sušická veřejnost, jejímž lídrem je Karel Požárek. I ten se podělil o důvod, proč se rozhodl vstoupit do politiky. „Chtěli jsme pro Sušici něco prospěšného udělat, posunout ji zase o kus dál. V Sušici žijeme, pracujeme, podnikáme, máme tu rodiny. A mrzí nás, že poslední roky se v Sušici nic moc nového neděje a nebuduje. Přitom potenciál je velký. Zastupitelstva končí obvykle dlouhou hádkou a reálná práce chybí. Věříme, že to dokážeme změnit. Kdybychom tomu nevěřili, tak do toho nejdeme. Důležitá je komunikace, lidé spolu musí mluvit nejen na zasedání zastupitelstva, ale pořád. Přece jen, všichni máme stejný cíl, rozvoj Sušice,“ řekl Deníku Požárek a dodal: „Náš program je konkrétní, nechtěli jsme žádné neurčité politické sliby. Plánujeme velké projekty, zejména odkup bývalé sirkárny SOLO a vybudování nové čtvrti. Bude to spousta práce, nebude to hned, ale věříme, že všechny body splníme. Chceme, aby se v Sušici dobře žilo, podnikalo a zůstávali tu i mladí lidé.“

Piráti půjdou po křesle starosty

Obnovou prošla Pirátská strana, kdy je v jejím čele bývalý jednatel sušické nemocnice Václav Rada. Piráti se netají tím, že cílí přímo na starostovský post. „Jako Piráti jdeme do komunálních voleb s jasným cílem, a tím je převzetí spoluodpovědnosti za vedení města. Chceme, aby Sušice byla městem, kde se bude všem dobře žít. K tomu je potřeba zajistit fungující infrastrukturu včetně zdravotnictví, sociální péče a bydlení tak, aby nám lidé odsud neutíkali. Základním bodem naší politiky je transparentnost, nulová korupce a uspokojování potřeb občanů města. To vše bez arogance, která se již delší dobu ukazuje u dosavadního vedení,“ sdělil Rada.

Kromě zmiňovaných stran se o hlasy budou ucházet kandidáti za ODS (lídr Petr Mottl), ANO 2011 (František Jelínek), ČSSD (Milena Stárková), KSČM (Petr Nikodem), KDU-ČSL (Václav Švehla) a Nezávislí ze Sušice (Jitka Kroupová).