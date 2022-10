Starosta zůstává

Změnu na starostovském postu mohlo pro další období potkat i Nýrsko, ale nakonec se ještě současný starosta Miloslav Rubáš nechal přesvědčit a bude pokračovat. „My jsme to měli naplánované tak, že v těchto končících čtyřech letech připravíme někoho, kdo by naše sdružení vedl do budoucna. Vyměnili jsme ale paní místostarostku za pana místostarostu, ve sdružení jsme si sedli a řekli si, že to ještě není na to, že by měl přeskočit na post starosty, tak mě ještě přesvědčili,“ uvedl Rubáš. I když jeho strana Volba pro Nýrsko oslabila o jeden mandát, tak je s výsledky voleb spokojený.

Ustál kampaň

S novým uskupením „Místní – aby se dobře žilo“ vstupoval do voleb starosta Železné Rudy Filip Smola a podařilo se mu uspět na plné čáře. Ustál i nepříliš příjemnou kampaň protikandidáta, kterému se nakonec samotnému zřejmě vymstila a nedostal se ani do zastupitelstva. „Neskutečně moc si hlasů vážím. Je to obrovský závazek, beru to s maximální pokorou. Je mi strašně líto kampaně, která se rozjela před volbami. Bydlíme na malém městě a místo toho, abychom se snažili posouvat Železnorudsko, tak jsem se v posledním týdnu dozvěděl, že jsem snad největší vyvrhel a bylo mi z toho úplně špatně. Jsem rád, že lidé viděli poctivou práci čtyř let a nenechali se tím rozhodit,“ okomentoval Smola, pro kterého bude nyní prioritou výstavba bytů a pokračování v průtahu.