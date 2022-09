ODS si pohoršila a získala pět mandátů, stejně tolik křesel obsadí i Piráti, kteří si polepší o dva posty. Dále se do zastupitelstva probojovali se třemi mandáty Sušická veřejnost, ANO 2011 a Nezávislí ze Sušice. Po jednom mandátu má ČSSD a KDU-ČSL. Do zastupitelstva se již nedostalo KSČM.

U Drnového potoka u kulturního domu v Klatovech byl nalezen mrtvý muž

Spolupráce ODS a Pirátů je nereálná

ODS získala 22,27% hlasů a současný starosta a její lídr Petr Mottl je s výsledkem spokojený. „Moc si vážím toho, že obyvatelé Sušice nám dali hlasy a, jestli se nepletu, popáté za sebou jsme vyhráli volby. Jsem z toho až dojatý. Obrovsky jim za to děkuji. Obzvlášť proto, že kampaň některých byla už za hranou. Lidé si ale zachovali svůj rozum a toho si moc vážím,“ řekl Mottl s tím, že jsou připraveni jednat o spolupráci s dalšími stranami. Příliš nakloněn ale není ke spolupráci s Piráty, kteří mají stejně křesel a získali 20,75% hlasů. „S některými subjekty už jsme jednali. Myslím, že následující dny, možná za týden, se ukáže, jaké další uspořádání bude ve městě. Osobně si myslím, že v tuto chvíli si po všem, co jsme zažili, nedokáži představit spolupráci s Piráty, ale nerozhoduji o tom sám, nechci se nijak vymezovat,“ sdělil Mottl.

Piráti v Sušici se sešli, aby oslavili výsledek komunálních voleb.Zdroj: Piráti Sušice

Piráti na tom nejsou jinak, ani ti si spolupráci s ODS neumí představit. „Poté, co se děje vůči našim osobám, je spolupráce s ODS tou nejhraničnější variantou. Na 99,9% ji ale v tuto chvíli vylučujeme. Kdyby selhala všechna jiná jednání, tak bychom se k této otázce vrátili, ale teď jednoznačně říkáme, že to není možné,“ řekl Deníku za Piráty Pavel Hais, který dodal, jak vidí výsledky voleb celkově: „Dopadlo to nad očekávání dobře. V rámci Sušice jsme takový výsledek ani neočekávali. Nejdříve jsme měli obavy, že se některé menší strany do zastupitelstva ani nedostanou, ale nakonec se to otočilo, takže si myslím, že to dává rozumnou šanci na změnu v rámci našeho města. Otázka je, jak se kdo s kým domluví, zatím je vše otevřené.“

Starosta nastínil, jaké by měly být první kroky nového zastupitelstva. Jako první zmínil pomoc obyvatelům v energetické krizi a plán na odpuštění jednoho nebo dvou měsíčních nájmů obyvatelům v nájemních městských, což by jim finančně pomohlo. A jednoznačně budou pokračovat kroky ohledně nemocnice. „V zájmu všech je, aby se vyřešila problematika sušické nemocnice, aby příští komunální volby nebyly opět kampaně o ní,“ dodal Mottl.

V Sušici byl boj napínavý až do konce, stejný počet křesel mají ODS a Piráti