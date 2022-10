S dohodou o spolupráci je spokojený i Pavel Strolený (ANO). „Jsem rád, že jsme se domluvili na společných věcech, například na tom, že se budeme snažit v této těžké situaci udržet co nejvíce městská zařízení a sportoviště. Víceméně jsme zjistili, že naše programy jsou z devadesáti procent shodné. Jed-nání byla jednoduchá. Shodli jsme se, že jsme schopní spolupracovat. V radě za nás budu já, Petr Votípka a Pavel Šefl,“ řekl Strolený.

Více místostarostů

S novou stranou v koalici nastanou ale pravděpodobně i změny. „Měl bych být třetím místostarostou, jako neuvolněný. Zatím máme v plánu, že bych měl na starost životní prostředí a městské společnosti,“ sdělil Strolený s tím, že o všem se bude ještě jednat.

Běžci podpořili na Kolonádě klatovské centrum Adry, pomáhá již tři roky

Plány pro město netajil hned po volbách ani starosta Salvetr: „Město dlouhodobě rozumně hospodaří a jsme schopni překonat období letošní zimy a předpokládám, že i další nelehké měsíce. Takže organizace, školy, technické služby a další budou zajištěné pro provoz, neutlumíme je. Jsme schopni udržet kulturní, společenský a sportovní život ve městě. Máme připravenou celou řadu projektů a nedojde-li k naprosto nepředvídatelné katastrofální situaci, tak si myslím, že se podaří některé nejen rozjet, ale i dokončit v tomto volebním období. Budeme-li mít na nich samozřejmě shodu v zastupitelstvu.“

V radě města bude mít ODS čtyři posty, ANO+ČSSD tři a dva obsadí Nestraníci. Ustavující zasedání zastupitelstva se bude pravděpodobně konat 24. října.

Nevzdávají se

O koalici stáli i nováčci, kandidáti Klatovy21, ale nevyšlo to. Nadšení do práce je však neopouští. „Jednali jsme s vítězem voleb ODS a předložili jsme konstruktivní návrhy pro vznik případné koalice včetně našeho sdružení. To, že si nakonec ODS vybra-la jiného partnera do koalice, nám nezbývá než respektovat. Z opozice se nám bude náš program prosazovat obtížněji, nicméně i tak jsme připraveni intenzivně praco-vat ve prospěch města a jeho obyvatel,“ říká Kateřina Vágnerová z Klatovy21.

V Sušici nadále vyjednávání pokračují, jasno už by mělo být v nejbližších dnech. Tam zvítězila ODS, ale stejný počet mandátů získali i Piráti. Když vítězná ODS spojí síly s ANO (3 mandáty), pak jim chybí ještě tři, aby měli nadpoloviční většinu. Piráti jsou domluvení s Nezávislými ze Sušice (3), ČSSD (1) a KDU-ČSL (1), schází jim jen jeden mandát. Největší váhu tak mají kandidáti ze Sušické veřejnosti (3), záleží tak nyní na nich, ke komu se připojí.

Vrah syna jde do zabezpečovací detence. Je to časovaná bomba, řekla znalkyně