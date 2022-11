V sále se sešlo šestadvacet členů zastupitelstva, jeden se omluvil. Na post starosty byl navržen pouze jeden kandidát, a to Rudolf Salvetr, který byl zvolen osmnácti hlasy, a má jasno, co bude nyní prioritou. „Nejhlavnější bude příprava rozpočtu na rok 2023 a dohlídání všech překážek a nástrah, které nám připravila energetická krize. Město je zřizovatelem celé řady příspěvkových organizací a já cítím od zastupitelů velkou snahu, abychom nemuseli přerušit spolkový život, činnost tělocvičen a ani energeticky náročných objektů, jako je bazén či zimní stadion,“ řekl starosta podle něhož to nebude jednoduché, ale pokusí se dohodnout na úsporných opatřeních.

Výhodou je dle jeho slov i rozumné hospodaření s městskými financemi, kdy má město určitou rezervu, která by měla nejen letošní zimu, ale i celý příští rok pomoci překlenout tak, aby nemuseli aktivity drasticky omezovat.

Starosta i poslanec

Rudolf Salvetr, starosta KlatovZdroj: Deník/Daniela LoudováRudolf Salvetr je současně také poslancem ČR, což je mu některými Klatovany vytýkáno, ale on to bere jako plus, i když je to náročné. „Nikdy bych neřekl, že skloubení funkcí je jednoduché. Je to ale moje volba. Zvolil jsem si, že se vzdám valné části svého volného času, a díky podpoře v rodině to tak mohu dělat. Beru to i jako určitou výhodu pro naše město, protože i díky přítomnosti v Praze se mi o celé řadě městských záležitostí jedná o něco snáze, jelikož jsem se dostal do přímého kontaktu se zástupci ministerstev,“ uvedl Salvetr.

Tři místostarostové

Nově se volili tři místostarostové, kdy ale jen 17 zastupitelů hlasovalo pro, aby byl třetí zvolen. „Zůstávají dva uvolnění místostarostové a jeden je neuvolněný. Je v tom část symboliky, kdy další člen koalice také požádal o místostarostu. Vzhledem k tomu, že dva z místostarostů jsou ekonomové, tak to beru jako posilu týmu, právě i v souvislosti s tím, o čem jsem mluvil, velmi pečlivě a rozumně hospodařit v našich organizacích, a také půjde o určitý dohled nad jejich hospodařením,“ vysvětlil starosta.

Uvolněným místostarostou a zástupcem starosty byl opětovně zvolen Václav Chroust (ODS), který se bude i nadále věnovat oblasti financí. „Rád bych poděkoval za zvolení a těším se na spolupráci se všemi. Úkolů, které před námi stojí, je hodně. Půjde o rozpočet, územní plán, územní studie a další,“ sdělil Chroust.

Stejné obsazení je i na postu druhého místostarosty, kterým zůstává Martin Kříž (Nestraníci). „Vážím si svého zvolení a myslím, že nás čekají léta, která nebudou jednoduchá. Máme ale celou řadu projektů, ve kterých chceme pokračovat. Zůstává mi i nadále oblast sociální, kultury, cestovního ruchu a školství,“ uvedl Kříž.

Neuvolněným místostarostou je nově Pavel Strolený (ANO+ČSSD). „Znamená to pro mě závazek vůči Klatovům. Vstupujeme do složité doby, proto jsme se při předvolebních vyjednáváních dohodli na tom, že můj post místostarosty bude zejména ve vztahu ekonomiky společností, které město vlastní, budu pomáhat v hospodaření a podobně,“ řekl Strolený.

Do rady města kromě již jmenovaných byli zvoleni Miloš Chroust (ODS), Vítězslav Šklebený (ODS), Petr Votípka (ANO+ČSSD), Peter Pošefka (Nestraníci) a Pavel Šefl (ANO+ČSSD).

Předsedou kontrolního výboru bude Kateřina Vágnerová (Klatovy21) a finančního výboru Ján Ridzoň (SPD).