Už před čtrnáctou hodinou stálo několik jedinců před dveřmi volební místnosti na Vodojemu v Klatovech a očekávali, až budou moci vhodit svůj volební lístek do urny. I když byl zájem voličů hned od prvních minut, předsedkyně komise volební účast odhadovala váhavě. „Tentokrát si netroufnu říct. Počáteční zájem je zde velký vždy, ale i tak je účast u každých voleb jiná. Těžko říci, jaká bude tentokrát,“ řekla předsedkyně.

Menší potíže měla sousední volební místnost v MŠ Studentská, kde byla ráno hlášena havárie topení. "Voliči najdou volební místnost i nadále v objektu mateřské školy, jen v jiné části," uvedl tajemník městského úřadu v Klatovech Milan Jarošík.

Jen nezvykle pozvolný příliv voličů byl v ZŠ Tolstého v Klatovech, a to i přesto že tam jsou hned dvě volební místnosti. Jedna z nich dříve bývala v domově pro seniory, ale během covidu se přestěhovala právě do školy, a tak tam už zůstala.

V Klatovech si obyvatelé volí sedmadvacet zastupitelů. V předešlých komunálních volbách v roce 2018 si nejlépe vedla ODS, která získala 31,27% hlasů, za ní byli Nestraníci 15,65% hlasů a třetí bylo ANO 2011 s 15,22% hlasů. Obyvatelé Klatov budou mít i tentokrát na výběr z tradičních stran, ale i jedné nové – Klatovy21. K překvapivému spojení došlo u strany ANO 2011 a ČSSD, kteří sestavili společnou kandidátku.

Své hlasy mohou lidé vhodit do urny v pátek do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Pak už mohou jen sledovat, který z jejich kandidátů uspěl a jaké bude nové zastupitelstvo.