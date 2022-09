Křesla v zastupitelstvu byla rozdělena takto: ODS (8), ČSSD+ANO (6), Klatovy21 (5), Nestraníci (4), SPD (3), Sdružení pro Klatovy (1).

Za opětovnou výhru je starosta Rudolf Salvetr (ODS) velmi rád. „Předně bych chtěl poděkovat všem, kteří nám dali své hlasy. Beru to jako odměnu za dlouhodobou činnost, kterou se snažíme odvádět. V této době, i s dopady celostátních záležitostí, to není jednoduché. Doufal jsem, že náš výsledek bude začínat dvojkou, to se splnilo, a těch necelých šest procent navíc beru jako velkou odměnu od voličů,“ řekl Deníku Salvetr a okomentoval i to, že poměrně dlouho dobu během sčítání bylo na prvním místě ANO s ČSSD. „Myslím, že jsou to právě ty dopady nejistoty, a koneckonců kampaní a informací, které přicházejí z celostátní politiky. Nedivím se, že jsou lidé nejistí, že mají obavy. Je to celkem logické, že k souboji došlo.“

Na společném postupu se zatím ODS domluvila s Nestraníky, s nimiž ale nemají většinu v zastupitelstvu, jsou tak připraveni jednat s dalšími stranami.

S výsledkem je spokojené i ANO, které šlo do voleb s ČSSD. "Převládá spokojenost, samozřejmě jde i o závazek pro další čtyři roky spravovat město. V tuto chvíli mi dovolte hlavně poděkovat všem voličům, kteří šli k volbám a podpořili naše kandidáty. Věřím, že naši zvolení zastupitelé budou jejich důstojnými zástupci," sdělil Pavel Strolený (ANO).

Jako velký úspěch bere pět mandátů v zastupitelstvu uskupení Klatovy21 a jeho členové mají jasno, co chtějí prosadit. „Máme z toho výborný pocit, moc děkujeme všem voličům za důvěru. V takový úspěch jsme doufali, ale nečekali jsme ho, jsme nadšení. Jde o vyjádření voličů, že zastupitelstvo chce pestrost, zastoupení různých obyvatel a profesí. Jednoznačně jako největší problém, který jsme vytýkali již na začátku, je komunikace města vzhledem k lidem. O to se pokusíme jako první, aby obyvatelé měli pocit, že mají dostatek informací, že úřad je k nim otevřený,“ uvedla za Klatovy21 Kateřina Vágnerová.