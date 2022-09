Komise ve volebních místnostech v Klatovech shodně komentují účast jako nečekaně nízkou. "My zde máme něco málo přes třicet procent, což je méně než jindy," okomentovala komise v Masarykově ZŠ.

Ještě méně voličů přišlo do sobotního dopoledne lidí do volební místnosti ve Voříškově ulici. A ani v dalších místnostech na tom nebyli lépe. "Je to překvapivé, nečekali jsme, že bude účast takhle nízká," uvedla Alena Kunešová, která byla v komisi ve zmiňované Voříškově ulici.

Obyvatelé se před volbami oháněli názory, jak chtějí změnu, ale volební účast příliš velkému zájmu o volby do zastupitelstva zatím neodpovídá.

V roce 2018 byla volební účast v Klatovech 41,35 %. Ještě do 14 hodin mají voliči možnost přijít vhodit hlasy svým favoritům.

Voliče v Sušici vítá usměvavá komise, účast je ale prozatím nízká