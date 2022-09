Oteplování: Češi mohou čekat v úrodných oblastech polopoušť

A skutečně to celkem brzy pomůže. Podle Barbary jsme všichni podvyživení, protože v kvantu jídla, které přetéká z nákupních vozíků, je jen minimum živin, které tělo potřebuje ke zdravému životu. A ještě jídlo vaříme, smažíme, mrazíme, takže dále zabíjíme živiny v přirozeném stavu, vysvětluje dáma, která absolvovala nejen medicínu, ale také fyziku a čínskou medicínu. S touto trojicí specializací se na lidské tělo dívá jako na nesmírně složitý stroj, který lze vyladit.

Dlouhodobé vyčerpání

Podle Barbary je naše současné jídlo v zásadě mrtvá hmota, která nám dodává především kalorie. Ty nám dávají sílu jít dál, ale základních živin máme málo a proto si tělo musí tyto živiny brát ze sé podstaty. Stárnutí je vlastně vyjídání sebe sama. „Lidé už po pětadvacátém roku života začínají slábnout, protože jejich kosti, kůže, orgány už přestávají být dostatečně vyživené. Sníme tolik jídla, které nás zanáší odpadem a bereme si s toho jen sacharidy a proteiny, které nám dají krátkodobě sílu, ale dlouhodobě nás tohle jídlo vyčerpává.

Klima je popudlivá bestie. Při 47 stupních se zastaví život

Šedesátnice s pletí třicátnice svým medovým hlasem proto radí co nejvíc živé stravy, moderní raw, ovšem sofistikovaně kombinované s výživovými preparáty a taky s živočišným tukem jako je máslo, nebo vývar z hovězích kostí. Faktem je, že dnešní člověk žijící v Evropě biologicky neumí přijímat určité živiny bez živočištných tuků. A to je také rada, kterou Barbara dává svým pacientů, churavějícím veganům.

Ovšem sledovat dietu madam Millerové není zrovna jednoduché. Zprvu si člověk připadá jako vrcholový sportovec. Potřebuje najednou dvakrát méně spánku, běží dál a rychleji, zmizí obvyklé výkyvy nálad. Přesto je to řehole. Tato superstrava vyžaduje každý den připravovat si saláty se speciálními doplňky, mixovat jídlo v mixeru, neustále hlídat, kdy, jak dlouho před jídlem nebo během jídla slupnout pilulku s aminokyselinou nebo vitamínem.

Barbara Miler dokazuje, že většina nám podobných zvířat žije ve velmi dobré kondici až do vysokého věku, takže není důvod, aby člověk neměl svaly, sílu, hezkou pleť a dobré kosti až do stovky. Jenže my jsme obklopeni jídlem, které průmyslovým zpracováním přijde o většinu živin. A krmit se správně by bylo prostě příliš složité.