Nějaké konspiraci věří každý, někdy se ale vymkne kontrole. Vědci znají důvod

Která teorie o světovém spiknutí je vaše nejoblíbenější? Podle norského sociologa věří alespoň jedné konspirační teorii každý, přičemž v "malých dávkách" je takové myšlení normální. Nejnáchylnější k tomu uvěřit v to, co chceme, jsme tehdy, když vstoupí do hry vzedmuté emoce a máme-li pocit, že jde o naši identitu.