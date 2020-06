Jako z hororu Věc. Vědci odhalili tajemství záhadného antarktického nálezu

Vědce z americké výzkumné stanice na Antarktidě pronásleduje tajemná mimozemská "věc", která se nečekaně objevila uprostřed ohromné bílé pustiny. Legendární horor z roku 1982 je dnes považován za jeden z nejlepších svého žánru, nikdo by si ho však nespojoval s realitou. V Antarktidě se ale opravdu našla podivná fosilie, o níž nikdo nevěděl, odkud pochází, ani co to je. Teď se vědci přiblížili rozluštění této záhady.

V roce 2011 našli vědci v Antarktidě záhadnou fosilii připomínající kožený fotbalový míč. Zřejmě jde o vejce | Foto: Chilean National Museum of Natural History/Cristian Becker