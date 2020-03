- Číslo na krajskou hygienu: Klatovy: Po-Pá-7:00-15:00: 376 370 624, 376 370 611; Mimo pracovní dobu, víkendy, svátky: 724 090 060, 736 483 572

- Číslo na celostátní nonstop infolinku 724 810 106 nebo 725 191 367

- Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu.

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?

Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?

Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. "Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou," upřesnila tisková mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?

Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

ZRUŠENÉ AKCE

Kulturní:

- Jeden svět v Sušici, zrušeny všechny projekce a doprovodné akce, náhradní termín zatím není znám

- Enviromentální a informační turistické centrum v Železné Rudě

- Přehlídka ochotnického divadla v Horažďovicích

- Správa NP Šumava uzavřela všechna svá informační střediska a návštěvnická centra a do odvolání ruší všechny programy pro veřejnost.

- Kino Šumava v Klatovech, zrušena všechna filmová představení, vstupenky bude možné vrátit bez omezení i po odehrání představení

- Ocenění úspěšných mladých sportovců a trenérů na klatovské radnici, která se měla konat 16. března 2020 od 15:00 hodin. Náhradní termín bude včas oznámen.

- Muzeum a Infocentrum v Žihobcích

Sportovní:

- Volné bruslení na zimním stadionu v Klatovech

POVOLENÉ AKCE

Zde přinášíme seznam akcí, které se navzdory koronaviru konat budou a instituce, které zůstávají zatím otevřené.

Kulturní:

- Výběhy s vlky na Návštěvnickém centru Srní a výběhy s rysy a jeleny na Návštěvnickém centru Kvilda.

Sportovní:

- Nižší fotbalové soutěže organizované FAČR, od ČFL níže, krajskými i okresními svazy budou pokračovat



Úřady, mateřské školy, jesle

Pracoviště transfuzních služeb Klatovské nemocnice pořádá pravidelně v úterý odběry dárců krve výjezdovým způsobem. Přestože se odběry konají zpravidla v prostorách základních případně i středních škol, které jsou nyní z preventivních důvodů zavřené, tak termín ani místa odběrů se nemění. „Odběry se ve školách konají i nadále. Těšíme se na dárce,“ vzkazuje vedoucí lékařka klatovské transfuzní stanice Jana Zítková. „Jsme v kontaktu s Českým červeným křížem, který prostory zajišťuje, i s konkrétními školami a máme potvrzené, že s našimi termíny a odběry počítají. Nejbližší výjezdové odběry jsou v Nalžovských Horách a v Domažlicích,“ dodala.

DOPRAVA (OMEZENÍ MHD)

