Vraťte se do práce, o děti se postaráme. Firemní školky jsou na vzestupu

Za necelé tři měsíce oslaví Adélka Steigerová čtyři roky. Pro rodiče byla vytoužené dítě, na které ale čekali skoro do čtyřiceti let. Bylo pro ně důležité budoucí rodinu dobře zajistit, byť její založení tím na několik let odložili. „Ze stejného důvodu jsem rodičovskou dovolenou ukončila po roce a půl,“ vypráví maminka Markéta Pospíšilová. V devatenácti měsících šla Adélka do školky, kterou zřizuje firma jejího otce. „Já jsem se tak mohla vrátit do práce a přestože mě okolí hrozně kritizovalo, nelituji toho,“ říká. Vrátila se k povolání tlumočnice a překladatelky a vzdělání si dokonce doplnila o další státní zkoušku.

Firmy, které školky pro zaměstnance zřizují, sázejí na týmy pedagogů, které pro ně vytvoří koncepce "na klíč". Výuku rozšiřují o sport, jazyky i matematiku. | Foto: Firemní školky