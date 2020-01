KDY: dle počasí

KDE: Nýrsko

ZA KOLIK: celodenní dospělý 380 Kč, děti 320 Kč

Na sjezdovce v Nýrsku už si zajezdí všichni. Povedlo se tam zasněžit celý kopec, takže nic nebrání tomu, aby byla v sobotu otevřena celá sjezdovka. V sobotu bude otevřeno od 9 do 16 hodin, na večerní lyžování od 18 do 21 hodin a v neděli od 9 do 16 hodin.