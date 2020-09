Start: Žichovice žst.

Cíl: Sušice žst.

Délka: 52 km

Náročnost: velká

Vhodné kolo: trekové nebo horské

Start i cíl máme na železniční trati mezi Horažďovicemi a Sušicí – vyjedeme ze Žichovic a skončíme v Sušici. Mezitím nás ale čeká stoupání na Javorník, které prověří naše síly. Výlet vede v překrásně vlnící se krajině Pošumaví nad Otavou, kde se kromě pohledů do krásné české krajiny pokocháte také několika zajímavostmi.

Naše putování zahájíme na nádraží v Žichovicích, odkud se vydáme kolem Panského rybníka do Nezamyslic. Na oběd ve zdejší vyhlášené vesnické hospodě bude ještě brzo. Ale na prohlídku Muzea kostelů a neznámé ale honosné hrobky Lamberků s krásným výhledem na Panský rybník ne. Pokud budete mít štěstí, možná si prohlédnete i vzácnou hřebínkovou klenbu zdejšího kostela.

Za Domorazí si všimneme malé kapličky, kolem které jsou shromážděny zajímavé kamenné sochy ze sbírky místního stavitele. Při vjezdu do Bukovníka budeme míjet zdejší kostel a pěkně rekonstruovanou budovu bývalé hospody. V této obci míval svůj dům pro zimní pobyt známý cirkus Kludský, který angažoval mnoho muzikantů ze zdejšího kraje. Po cestě do Damíče se pěkně zapotíte. Pokud byste si chtěli kopec i s výhledem odpustit, jeďte přes Soběšice. Před Strašínem odbočíme na Maleč a Vacov. Ještě před odbočkou na Zálesí ale musíme odbočit vpravo na cestu, která nás dovede k prvním kamenům. Jsou to menhiry, kterých je pod Javorníkem hned několik – zde Měsíční kámen a Dva bratři. Lesní cestou na druhé straně silnice se dostaneme k menhiru Mudrc. Projedeme pod velkým vyhloubeným kamenem zvaným Obrovo lože. Jen pár set metrů pod ním přímo u cesty je obří hraniční kámen Lamberského panství. Další menhiry jsou níže u silnice, poslední, který máme při cestě je Sluneční kámen kousek za Zuklínem. Tam ale zastavíme a pokocháme se výhledem. V Zuklíně je sice jen pár chalup, ale zato ve výšce téměř 900metrů! Ze Zuklína trasa postupně klesá do Strašína-Lazny, kde můžete ochutnat místní pivo z Pidipivovárku U Pujiče. Kolem Strašínské jeskyně dojedeme do Rozsedel. Odtud nás modrá turistická značka povede nad údolím až do vesnice Rok, kde jsou nově dva pěkné traily Rocky I a Rocky II, nedaleko také trail Morrigan I+II. Ale pozor – jsou pro velmi zkušené bikery! Nás trasa dovede cestou kolem podmokelského židovského hřbitova do Velké Chmelné.

Ve Chmelné se napojíme na Otavskou stezku, po které dojedeme až do Sušice. Pokud budeme mít dost času, můžeme si na náměstí dát třeba výbornou zmrzlinu, pokud už nebude času nazbyt. Můžeme přes lávku dojet k vlakovému nádraží přímo – Sušici se tak vyhneme. Vlakem ze Sušice pak můžeme dojet buď do Klatov, nebo Do Horažďovic.

Kameny pod Javorníkem



V lesích pod Javorníkem probíhala historická hranice panství Lamberků, a tak v kraji mezi Javorníkem a Otavou můžeme najít mnoho historických mezních kamenů. Ten největší s vytesanou korunkou a letopočtem je hned při cestě, další můžete najít třeba u Podmokel nebo v Žihobcích. Většinou je na nich vytesán letopočet, či iniciála F.L. původního vlastníka panství, někdy je připojen symbol korunky. Pod Javorníkem můžete objevit také „Obrovo lože“ dlouhý na koncích zaoblený a zvednutý kámen, uprostřed něhož je vodorovná plocha, kterou lze použít jako lehátko či sedátko. Lidé ze zdejšího kraje ke kameni chodili, neboť věřili, že jim dá sílu obra.



Další velké kameny ve zdejším lese označené jako menhiry jsou rozeseté na severním svahu Javorníku. Některé z nich jsou opatřené infotabulemi na kratší naučné stezce z Javorníku, většinu ale musíte hledat podle mapy. V Mapy.cz jsou ale všechny zakresleny.

Užitečné informace



Občerstvení na trase: Nezamyslice, Sušice

Cykloservisy na trase: Sušice

