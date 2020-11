Na Kochánově u Hartmanic se dochovalo několik umrlčích prken, která dokládají velmi starý zvyk.

Umrlčí prkna na Kochánově. | Foto: archiv kudyznudy.cz

Pokud někdo v rodině zemřel, byl až do pohřbu položen na prkně s třemi vyřezanými kříži. Prkno bylo později vyzdobeno a vystaveno poblíž stavení. Tento zvyk byl rozšířený v sudetských oblastech i horských vsích na Šumavě. Truhláři na ohoblované prkno nejčastěji psali verše, modlitby, nápisy i datum úmrtí. Často zobrazovaným symbolem byly tři křížky, zlomená svíce, Kristus na kříži, lebka s hnáty. Kolem nápisu se přitloukal rámeček ze slabých lišt a okraje prkna se profilovaly do různých jednoduchých ornamentů. A kde umrlčí prkna hledat? Setkáte se s nimi na Farmářské stezce u Kochánova, v Horním Kochánově i na silničce od Staré Huti do Hartmanic pod barokním mlýnem Sterzmühle.