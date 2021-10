Pokud máte v pátek 24. září večer namířeno do šumavského Annína a jeho okolí, mohou vás zaujmout noční prohlídky kaple nad sklárnou v Anníně (od 20 hodin) a následně noční prohlídky kostela a kostnice na Mouřenci (od 21 hodin). Na prohlídky je možné si udělat rezervaci místa na tel. 731 692 703, ale není bezpodmínečně nutná. V sobotu 25. září dopoledne od 11 hodin bude tradiční sobotní prohlídka kostela a kostnice na Mouřenci a od 14 hodin bude v kostele poutní česko-německá mše svatá, kterou bude sloužit P. Jenda Kulhánek. Za varhany tentokrát usedne mladý německý varhaník Josef Herzog.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.