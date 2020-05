Ty byly slavnostně poprvé otevřeny v říjnu minulého roku. Přes zimu byly sklizeny, ale nyní už opět vrchol zdobí. Jsou ale nejen vrcholem, lákají také k focení, protože jsou velmi originálním fotorámem.

Originální dveře má na svědomí uskupení WeLoveŠumava. Pancíř tak láká nejen svým výhledem, ale také možností si tam udělat originální fotku na památku. „Tuhle věc sem měl v hlavě už dlouho, ale nemohl jsem najít ideální místo. Vrchol Pancíře, kde je rozhledna a chata, nemá vlastně žádný svůj označený vrchol, jako to bývá na ostatních kopcích třeba kříži. No a tak jsme se rozhodli, že pohled do Hamerského údolí trošku zpestříme a bude to zároveň takový pomyslný vrchol Pancíře, kde se lidé budou moct vyfotit. Říkáme jim „Šumavské dveře“,“ řekl autor nápadu Richard Brož.