Sice o trochu později, ale za to místě spojeném právě s Valentýnem. V malé osadě Palvínov vztyčí v neděli 16. února kříž, a to na místě zbořené kaple svatého Valentýna, kterou odstranili v 70. letech minulého století.

Valentýn žil ve 3. století a bývá spojován se svátkem zamilovaných. Lidé zblízka i zdaleka tak můžou v Palvínově prožít prvního Šumavského Valentýna. Slavnost začne ve 14 hodin, kdy farář Jenda Kulhánek požehná nový kříž. Jeho autorem je umělecký kovář Jan Zoubek ze Sušice. Poté zahrají a zazpívají Štěpán Potužák a Julie Fišerová.

Pro návštěvníky je připravené malé občerstvení a drobný dárek. Pro páry připravili organizátoři i malé překvapení. Na místo spojené se svatým Valentýnem upozornil spolek Přátelé Mouřence, který loni v polovině února uspořádal první putování k zaniklé kapli. S myšlenkou postavit na místě kříž přišel pamětník Emil Kintzl, který letos nechal kříž zhotovit a sehnal na něj od dárců i potřebné peníze.

Stavbu kříže podpořil spolek Přátelé Mouřence a manželé Skálovi z Palvínova, na jejichž pozemku kříž bude stát. Na ploše za křížem chtějí Skálovi v budoucnu obnovit i zbořenou kapli. „Badatel Mirek Zoubek objevil dopis, ve kterém v roce 1972 Státní statek Hartmanice u ONV v Klatovech urguje povolení k demolici kaple v Palvínově. Demolici tehdy chtěli provést před nástupem jarních prací. Jsme moc rádi, že můžeme alespoň částečně napravit tyto průšvihy, které se udály za minulého režimu. Navíc máme příležitost oslavit Valentýna přímo v místě Valentýnovi zasvěceném. Takových míst v regionu mnoho není, rozhodně ne na Šumavě. Třeba se křížek a budoucí kaple v Palvínově stane jednou místem, kam budou vždy v polovině února přicházet zamilovaní lidé z celé Šumavy. Byla by to jistě hezká tradice,“ říká za organizátory Lukáš Milota ze spolku Přátelé Mouřence.

