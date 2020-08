Nepříliš častou akci pořádají v sobotu ve Strážově - Horalské hry.

Skotské horalské hry. | Foto: Archiv Jiřího Beneše

"Srdečně Vás zveme na druhý ročník Strážovských horalských her, který se uskuteční 8. srpna od 11.30 hodin na hasičském hřišti ve Strážově. Přijďte se podívat a podpořit naše atlety a atletky, kteří změří své síly již ve 4. kole České národní ligy v horalských hrách. K vidění budou disciplíny jako vrh kamenem, hod břemenem do dálky, hod skotským kladivem, hod čtvrtmetrákovým závažím do výšky nebo hod pětimetrovou kládou. Závodníci budou oděni v tradičním skotském úboru – kiltu," nalákal za pořadatele Jiří Beneš.